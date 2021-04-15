Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
© AFP 2021 / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ ведут минометный обстрел территории, подконтрольной ДНР, Донецкая область, Украина
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета и стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении населенного пункта Веселое (между селом Спартак и поселком Пески к северу от Донецка - ред.) в 18.15и 18.40 мск открывался огонь из стрелкового оружия, выпущено две мины калибром 82 миллиметра", - сказал он.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.