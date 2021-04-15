https://ria.ru/20210415/obstrel-1728498602.html

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета и стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T23:24

2021-04-15T23:24

2021-04-15T23:24

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета и стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представитель ДНР также отметил, что при попытке задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины был получен ответ от представителей Киева в СЦКК, что они не подтверждают факт обстрела.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210415/instruktory-1728479103.html

https://ria.ru/20210415/obstrel-1728444010.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире