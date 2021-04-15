https://ria.ru/20210415/obstrel-1728444010.html
В ЛНР обвинили украинских силовиков в гранатометном обстреле поселка
В ЛНР обвинили украинских силовиков в гранатометном обстреле поселка
Украинские военные вновь обстреляли из гранатометов поселок Золотое-5 на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил официальный... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:00
2021-04-15T17:00
2021-04-15T18:56
яков осадчий
сцкк
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ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли из гранатометов поселок Золотое-5 на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.За минувший день зафиксировано шесть обстрелов этого населенного пункта.Осадчий добавил также, что Киев продолжает дислоцировать вооружение и военную технику в Донбассе. Так, вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое разместили бронетранспортер, также бронетехнику зафиксировали в районе подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка.В свою очередь, замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин со ссылкой на разведданные сообщил о подготовке Украиной подразделения для проведения диверсий в Донбассе."По информации от источника в штабе 72-й отдельной механизированной бригады, на окраине Авдеевки на территории заброшенных складов, разместилась группа хорошо экипированных военнослужащих 12-й бригады "Азов" Нацгвардии", — уточнил он.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.Несмотря на это, в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.Всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210415/donbass-1728428399.html
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яков осадчий, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире