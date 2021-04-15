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В ЛНР обвинили украинских силовиков в гранатометном обстреле поселка
В ЛНР обвинили украинских силовиков в гранатометном обстреле поселка
Украинские военные вновь обстреляли из гранатометов поселок Золотое-5 на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил официальный... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:00
2021-04-15T18:56
яков осадчий
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли из гранатометов поселок Золотое-5 на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.За минувший день зафиксировано шесть обстрелов этого населенного пункта.Осадчий добавил также, что Киев продолжает дислоцировать вооружение и военную технику в Донбассе. Так, вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое разместили бронетранспортер, также бронетехнику зафиксировали в районе подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка.В свою очередь, замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин со ссылкой на разведданные сообщил о подготовке Украиной подразделения для проведения диверсий в Донбассе."По информации от источника в штабе 72-й отдельной механизированной бригады, на окраине Авдеевки на территории заброшенных складов, разместилась группа хорошо экипированных военнослужащих 12-й бригады "Азов" Нацгвардии", — уточнил он.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.Несмотря на это, в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.Всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210415/donbass-1728428399.html
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яков осадчий, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире

В ЛНР обвинили украинских силовиков в гранатометном обстреле поселка

17:00 15.04.2021 (обновлено: 18:56 15.04.2021)
 
© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 апр — РИА Новости. Украинские военные вновь обстреляли из гранатометов поселок Золотое-5 на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
За минувший день зафиксировано шесть обстрелов этого населенного пункта.
"С начала текущих суток боевики 92-й бригады (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) продолжили обстрел населенного пункта Золотое-5 из ручных противотанковых гранатометов (РПГ-7), подствольных гранатометов (ГП-25) и стрелкового оружия", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
Осадчий добавил также, что Киев продолжает дислоцировать вооружение и военную технику в Донбассе. Так, вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое разместили бронетранспортер, также бронетехнику зафиксировали в районе подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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МИД прокомментировал обстановку в Донбассе
В свою очередь, замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин со ссылкой на разведданные сообщил о подготовке Украиной подразделения для проведения диверсий в Донбассе.
"По информации от источника в штабе 72-й отдельной механизированной бригады, на окраине Авдеевки на территории заброшенных складов, разместилась группа хорошо экипированных военнослужащих 12-й бригады "Азов" Нацгвардии", — уточнил он.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Несмотря на это, в последнее время ситуация обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.
Всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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ОБСЕ заявила об активизации обстрелов у линии соприкосновения в Донбассе
 
Яков ОсадчийСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
 
 
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