https://ria.ru/20210415/obman-1728331787.html

Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа

Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа

Мошенники нередко посещают квартиры граждан под видом проверки газовых труб и плит. Они могут обнаружить якобы "утечку", которую тут же предложат устранить за... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T03:15

2021-04-15T03:15

2021-04-15T03:15

pgr agency

анастасия бастрыкина

россия

мошенничество

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мошенники нередко посещают квартиры граждан под видом проверки газовых труб и плит. Они могут обнаружить якобы "утечку", которую тут же предложат устранить за деньги, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.В частности, вам могут предложить установку газоанализатора, который, по заверениям проверяющих, распознает утечки газа. Однако по факту вы не получите от этого прибора ощутимой пользы.Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно знать, что газовые приборы проверяют раз в год обслуживающие организации, причем, на бесплатной основе. Они устраняют утечки сами или направляют других специалистов в оговоренное с жильцами время. Что касается газоанализаторов, то они показывают утечку газа лишь при значительной концентрации, поэтому такие приборы не только бесполезны, но и опасны. Если вы хотите убедиться, что перед вами настоящий газовщик, а не мошенник, следует позвонить в газовую службу или по телефону 112, заключила Бастрыкина.

https://ria.ru/20210406/vymogatelstvo-1727064676.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pgr agency, анастасия бастрыкина, россия, мошенничество, общество