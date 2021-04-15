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Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
Мошенники нередко посещают квартиры граждан под видом проверки газовых труб и плит. Они могут обнаружить якобы "утечку", которую тут же предложат устранить за... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T03:15
2021-04-15T03:15
2021-04-15T03:15
pgr agency
анастасия бастрыкина
россия
мошенничество
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мошенники нередко посещают квартиры граждан под видом проверки газовых труб и плит. Они могут обнаружить якобы "утечку", которую тут же предложат устранить за деньги, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.В частности, вам могут предложить установку газоанализатора, который, по заверениям проверяющих, распознает утечки газа. Однако по факту вы не получите от этого прибора ощутимой пользы.Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно знать, что газовые приборы проверяют раз в год обслуживающие организации, причем, на бесплатной основе. Они устраняют утечки сами или направляют других специалистов в оговоренное с жильцами время. Что касается газоанализаторов, то они показывают утечку газа лишь при значительной концентрации, поэтому такие приборы не только бесполезны, но и опасны. Если вы хотите убедиться, что перед вами настоящий газовщик, а не мошенник, следует позвонить в газовую службу или по телефону 112, заключила Бастрыкина.
https://ria.ru/20210406/vymogatelstvo-1727064676.html
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pgr agency, анастасия бастрыкина, россия, мошенничество, общество
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Мошенники
нередко посещают квартиры граждан под видом проверки газовых труб и плит. Они могут обнаружить якобы "утечку", которую тут же предложат устранить за деньги, рассказала агентству "Прайм
" генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.
В частности, вам могут предложить установку газоанализатора, который, по заверениям проверяющих, распознает утечки газа. Однако по факту вы не получите от этого прибора ощутимой пользы.
"Бесполезными они часто являются потому, что их ставят без соблюдения определенных требований — такой прибор не опознает утечку", — предупреждает специалист.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно знать, что газовые приборы проверяют раз в год обслуживающие организации, причем, на бесплатной основе. Они устраняют утечки сами или направляют других специалистов в оговоренное с жильцами время.
Что касается газоанализаторов, то они показывают утечку газа лишь при значительной концентрации, поэтому такие приборы не только бесполезны, но и опасны. Если вы хотите убедиться, что перед вами настоящий газовщик, а не мошенник, следует позвонить в газовую службу или по телефону 112, заключила Бастрыкина.