https://ria.ru/20210415/notariat-1728414038.html

Онлайн-конференция к 155-летию нотариата России

Онлайн-конференция к 155-летию нотариата России

22 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Федеральной нотариальной палаты Константина КОРСИКА на тему: "Нотариат 2021: цифровые новеллы и тенденции", приуроченная ко Дню нотариата, который отмечается 26 апреля.

2021-04-15T14:54

2021-04-15T14:54

2021-04-15T14:54

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Задать вопросВ мероприятии также примут участие ведущие эксперты Федеральной нотариальной палаты. В этом году нотариату России исполняется 155 лет. Цифровая трансформация всех сторон жизни общества требует столь же масштабной цифровизации правовой сферы, чтобы и в новых условиях успешно защищать права граждан, бизнеса и их собственность. Эти задачи – традиционная сфера компетенции нотариата, который в этом году вводит в работу целый комплекс уникальных новых нотариальных действий и цифровых сервисов. Программа развития электронного нотариата, начатая 7 лет назад, вышла на качественно новый уровень, и Федеральная нотариальная палата готова представить новейшую статистику с эксклюзивными сведениями о том, как цифровые технологии уже изменили многие юридические процедуры, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели. Пандемия и сопутствующие ей события прошедшего года также стали уникальным испытанием, в котором цифровые сервисы нотариата успешно проявили себя. Какие новые возможности разработаны нотариатом для цифровой экономики? В чем заключаются новые риски цифрового оборота? Что может им противопоставить нотариат? В какую сторону развивается отечественная система превентивного правосудия – и как это отразится на жизни обычных граждан?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы