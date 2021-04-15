Онлайн-конференция к 155-летию нотариата России
22 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Федеральной нотариальной палаты Константина КОРСИКА на тему: "Нотариат 2021: цифровые новеллы и тенденции", приуроченная ко Дню нотариата, который отмечается 26 апреля.
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В мероприятии также примут участие ведущие эксперты Федеральной нотариальной палаты.
В этом году нотариату России исполняется 155 лет. Цифровая трансформация всех сторон жизни общества требует столь же масштабной цифровизации правовой сферы, чтобы и в новых условиях успешно защищать права граждан, бизнеса и их собственность. Эти задачи – традиционная сфера компетенции нотариата, который в этом году вводит в работу целый комплекс уникальных новых нотариальных действий и цифровых сервисов. Программа развития электронного нотариата, начатая 7 лет назад, вышла на качественно новый уровень, и Федеральная нотариальная палата готова представить новейшую статистику с эксклюзивными сведениями о том, как цифровые технологии уже изменили многие юридические процедуры, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели. Пандемия и сопутствующие ей события прошедшего года также стали уникальным испытанием, в котором цифровые сервисы нотариата успешно проявили себя.
Какие новые возможности разработаны нотариатом для цифровой экономики? В чем заключаются новые риски цифрового оборота? Что может им противопоставить нотариат? В какую сторону развивается отечественная система превентивного правосудия – и как это отразится на жизни обычных граждан?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В мероприятии также примут участие ведущие эксперты Федеральной нотариальной палаты.
В этом году нотариату России исполняется 155 лет. Цифровая трансформация всех сторон жизни общества требует столь же масштабной цифровизации правовой сферы, чтобы и в новых условиях успешно защищать права граждан, бизнеса и их собственность. Эти задачи – традиционная сфера компетенции нотариата, который в этом году вводит в работу целый комплекс уникальных новых нотариальных действий и цифровых сервисов. Программа развития электронного нотариата, начатая 7 лет назад, вышла на качественно новый уровень, и Федеральная нотариальная палата готова представить новейшую статистику с эксклюзивными сведениями о том, как цифровые технологии уже изменили многие юридические процедуры, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели. Пандемия и сопутствующие ей события прошедшего года также стали уникальным испытанием, в котором цифровые сервисы нотариата успешно проявили себя.
Какие новые возможности разработаны нотариатом для цифровой экономики? В чем заключаются новые риски цифрового оборота? Что может им противопоставить нотариат? В какую сторону развивается отечественная система превентивного правосудия – и как это отразится на жизни обычных граждан?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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