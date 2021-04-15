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Причалы и набережные в Москве подготовили к навигации
Причалы и набережные в Москве подготовили к навигации
Завершена подготовка к навигации обновленных причалов и набережной Северного речного вокзала в Москве, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:14
2021-04-15T13:14
2021-04-15T13:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
северный речной вокзал
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Завершена подготовка к навигации обновленных причалов и набережной Северного речного вокзала в Москве, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков.По его словам, для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Проведены масштабные работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов, обеспечивают их швартовку и стоянку."В прошлом году в рамках капремонта на причалах Северного речного вокзала была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов. Она позволяет поддерживать жизнедеятельность на них без запуска двигателей, одновременно электроэнергию могут получать 24 судна", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью налажена работа системы берегового водоснабжения. "С помощью гидрантов суда смогут пополнять запасы питьевой воды на 13 заправочных точках. Специалисты тщательно проверили и промыли все коммуникации заправки, в период навигации дважды в месяц будет производиться забор проб воды", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.
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северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Завершена подготовка к навигации обновленных причалов и набережной Северного речного вокзала
в Москве
, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков
.
"Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно промыли после зимы лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную очистку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов, покрасили перила и отбойники", - отметил Бирюков.
По его словам, для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Проведены масштабные работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов, обеспечивают их швартовку и стоянку.
Заводи мотор: навигацию по Москве-реке открыли раньше срока
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Навигацию по Москве-реке открыли пока только на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.
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Старт сезона планировали на 24 апреля, но хорошая погода позволила сдвинуть этот срок.
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Готовить причалы и набережные к пассажирской навигации в столице начали еще в конце марта.
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Специалисты комплекса городского хозяйства обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.
5 из 10
Лестницы, облицовку стен и напольные покрытия причалов промыли после зимы.
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Там, где это необходимо, ремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, меняют изношенные отбойники.
7 из 10
Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке.
8 из 10
Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку.
9 из 10
Прохожие гуляют по Москворецкой набережной.
10 из 10
Отдельная подготовка к навигации запланирована на причалах Северного речного вокзала.
1 из 10
Навигацию по Москве-реке открыли пока только на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.
2 из 10
Старт сезона планировали на 24 апреля, но хорошая погода позволила сдвинуть этот срок.
3 из 10
Готовить причалы и набережные к пассажирской навигации в столице начали еще в конце марта.
4 из 10
Специалисты комплекса городского хозяйства обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.
5 из 10
Лестницы, облицовку стен и напольные покрытия причалов промыли после зимы.
6 из 10
Там, где это необходимо, ремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, меняют изношенные отбойники.
7 из 10
Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке.
8 из 10
Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку.
9 из 10
Прохожие гуляют по Москворецкой набережной.
10 из 10
Отдельная подготовка к навигации запланирована на причалах Северного речного вокзала.
"В прошлом году в рамках капремонта на причалах Северного речного вокзала была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов. Она позволяет поддерживать жизнедеятельность на них без запуска двигателей, одновременно электроэнергию могут получать 24 судна", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью налажена работа системы берегового водоснабжения. "С помощью гидрантов суда смогут пополнять запасы питьевой воды на 13 заправочных точках. Специалисты тщательно проверили и промыли все коммуникации заправки, в период навигации дважды в месяц будет производиться забор проб воды", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.