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Причалы и набережные в Москве подготовили к навигации
Причалы и набережные в Москве подготовили к навигации
Завершена подготовка к навигации обновленных причалов и набережной Северного речного вокзала в Москве, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:14
2021-04-15T13:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
северный речной вокзал
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Завершена подготовка к навигации обновленных причалов и набережной Северного речного вокзала в Москве, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков.По его словам, для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Проведены масштабные работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов, обеспечивают их швартовку и стоянку."В прошлом году в рамках капремонта на причалах Северного речного вокзала была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов. Она позволяет поддерживать жизнедеятельность на них без запуска двигателей, одновременно электроэнергию могут получать 24 судна", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью налажена работа системы берегового водоснабжения. "С помощью гидрантов суда смогут пополнять запасы питьевой воды на 13 заправочных точках. Специалисты тщательно проверили и промыли все коммуникации заправки, в период навигации дважды в месяц будет производиться забор проб воды", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.
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северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Причалы и набережные в Москве подготовили к навигации

13:14 15.04.2021 (обновлено: 13:15 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСеверный речной вокзал
Северный речной вокзал - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Завершена подготовка к навигации обновленных причалов и набережной Северного речного вокзала в Москве, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно промыли после зимы лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную очистку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов, покрасили перила и отбойники", - отметил Бирюков.
По его словам, для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Проведены масштабные работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов, обеспечивают их швартовку и стоянку.
Заводи мотор: навигацию по Москве-реке открыли раньше срока
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Навигацию по Москве-реке открыли пока только на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.

Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке
1 из 10

Навигацию по Москве-реке открыли пока только на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Старт сезона планировали на 24 апреля, но хорошая погода позволила сдвинуть этот срок.

Пассажиры на причале Устьинский мост во время посадки на теплоход для речной прогулки по Москве-реке.
2 из 10

Старт сезона планировали на 24 апреля, но хорошая погода позволила сдвинуть этот срок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Готовить причалы и набережные к пассажирской навигации в столице начали еще в конце марта.

Теплоходы на Москве-реке
3 из 10

Готовить причалы и набережные к пассажирской навигации в столице начали еще в конце марта.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Специалисты комплекса городского хозяйства обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.

Теплоход у Кремлёвской набережной на Москве-реке
4 из 10

Специалисты комплекса городского хозяйства обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Лестницы, облицовку стен и напольные покрытия причалов промыли после зимы.

Пассажиры на причале Устьинский мост во время посадки на теплоход для речной прогулки по Москве-реке
5 из 10

Лестницы, облицовку стен и напольные покрытия причалов промыли после зимы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Там, где это необходимо, ремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, меняют изношенные отбойники.

Теплоход у Патриаршего моста на Москве-реке
6 из 10

Там, где это необходимо, ремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, меняют изношенные отбойники.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке.

Теплоход у Кремлёвской набережной на Москве-реке
7 из 10

Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку.

Пассажиры на борту теплохода у причала Устьинский мост перед речной прогулкой по Москве-реке
8 из 10

Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Прохожие гуляют по Москворецкой набережной.

Прохожие на Москворецкой набережной и теплоходы на Москве-реке
9 из 10

Прохожие гуляют по Москворецкой набережной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Отдельная подготовка к навигации запланирована на причалах Северного речного вокзала.

Теплоход на Москве-реке
10 из 10

Отдельная подготовка к навигации запланирована на причалах Северного речного вокзала.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Навигацию по Москве-реке открыли пока только на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Старт сезона планировали на 24 апреля, но хорошая погода позволила сдвинуть этот срок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
3 из 10

Готовить причалы и набережные к пассажирской навигации в столице начали еще в конце марта.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 10

Специалисты комплекса городского хозяйства обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Лестницы, облицовку стен и напольные покрытия причалов промыли после зимы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Там, где это необходимо, ремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, меняют изношенные отбойники.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 10

Прохожие гуляют по Москворецкой набережной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Отдельная подготовка к навигации запланирована на причалах Северного речного вокзала.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
"В прошлом году в рамках капремонта на причалах Северного речного вокзала была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов. Она позволяет поддерживать жизнедеятельность на них без запуска двигателей, одновременно электроэнергию могут получать 24 судна", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью налажена работа системы берегового водоснабжения. "С помощью гидрантов суда смогут пополнять запасы питьевой воды на 13 заправочных точках. Специалисты тщательно проверили и промыли все коммуникации заправки, в период навигации дважды в месяц будет производиться забор проб воды", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что капитальный ремонт 17 причалов Северного речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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