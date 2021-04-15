НАТО оценила вероятность "нападения" России на Украину в ближайшие недели
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Вероятность того, что Россия "нападет" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю, заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.
"Низкая или средняя", - сказал Уолтерс на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США, отвечая на вопрос о том, какова вероятность вторжения на Украину в предстоящие недели.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.
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Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.