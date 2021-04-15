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Эрдоган поддержал просьбу Украины о вступлении в НАТО, заявил Зеленский
Эрдоган поддержал просьбу Украины о вступлении в НАТО, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его турецкий коллега Тайип Эрдоган поддерживает просьбу Украины о вступлении в НАТО. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T22:53
2021-04-15T23:31
верховная рада украины
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
стамбул
киев
в мире
нато
украина
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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его турецкий коллега Тайип Эрдоган поддерживает просьбу Украины о вступлении в НАТО."Эрдоган поддерживает просьбу Украины о вступлении в НАТО", - заявил Зеленский в интервью газете Figaro.В субботу Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в Стамбуле с визитом.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, стамбул, киев, в мире, нато, украина

Эрдоган поддержал просьбу Украины о вступлении в НАТО, заявил Зеленский

22:53 15.04.2021 (обновлено: 23:31 15.04.2021)
 
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPOПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© REUTERS / Murat Cetinmuhurdar/PPO
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его турецкий коллега Тайип Эрдоган поддерживает просьбу Украины о вступлении в НАТО.
"Эрдоган поддерживает просьбу Украины о вступлении в НАТО", - заявил Зеленский в интервью газете Figaro.
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08:00
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В субботу Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в Стамбуле с визитом.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенСтамбулКиевВ миреНАТОУкраина
 
 
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