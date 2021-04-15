https://ria.ru/20210415/nato-1728496279.html

Эрдоган поддержал просьбу Украины о вступлении в НАТО, заявил Зеленский

Эрдоган поддержал просьбу Украины о вступлении в НАТО, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его турецкий коллега Тайип Эрдоган поддерживает просьбу Украины о вступлении в НАТО. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:53

2021-04-15T22:53

2021-04-15T23:31

верховная рада украины

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

стамбул

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нато

украина

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ПАРИЖ, 15 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его турецкий коллега Тайип Эрдоган поддерживает просьбу Украины о вступлении в НАТО."Эрдоган поддерживает просьбу Украины о вступлении в НАТО", - заявил Зеленский в интервью газете Figaro.В субботу Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в Стамбуле с визитом.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

стамбул

киев

украина

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верховная рада украины, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, стамбул, киев, в мире, нато, украина