https://ria.ru/20210415/musor-1728465044.html

Бальбек сравнил санкции США из-за Крыма с уборкой мусора

Бальбек сравнил санкции США из-за Крыма с уборкой мусора

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал введение США новых санкций против России из-за Крыма обыденным фактом, таким же, как уборка мусора или проветривание... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:35

2021-04-15T18:35

2021-04-15T18:35

россия

крымский мост

руслан бальбек

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

оон

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал введение США новых санкций против России из-за Крыма обыденным фактом, таким же, как уборка мусора или проветривание помещений.Ранее сообщалось, что США ввели санкции против пяти физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, а также трех организаций за строительство моста через Керченский пролив и ситуацию с Крымом."Новые санкции воспринимаем как обыденный факт, такой же, как уборка мусора или проветривание помещений. Что можно сказать? В США, видимо, армия писарей без работы, вот им и нашли занятие: санкционные списки составлять, кандидатов для этого подыскивать. Так что за последние 7 лет Америка перечеркнула все хорошее в наших отношениях. Показала себя истинным деспотом и тираном", - сказал Бальбек РИА Новости.В санкционный список включены глава компании "Мостотрест" Леонид Рыженькин, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, глава МВД Крыма Павел Каранда, глава управления ФСБ по Республике Крым Леонид Михайлюк и глава управления Следственного комитета России по Крыму Владимир Терентьев.В данный перечень также включены компания "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск, а также симферопольское СИЗО-1.В Вашингтоне санкции объясняют причастностью указанных лиц и компаний "к строительству моста в Керченском проливе в нарушение суверенитета Украины" и "к осуществлению контроля и управления в Крыму".США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, о нем станет известно в ближайшее время, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал непричастность России к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210412/balbek-1727991718.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728461932.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html

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