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В России выросла сумма контрактов МСП с крупнейшими заказчиками
В России выросла сумма контрактов МСП с крупнейшими заказчиками
Почти 50,5 тысячи компаний малого и среднего бизнеса РФ заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 880 миллиардов рублей за первые три с... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:29
2021-04-15T19:16
россия
корпорация мсп
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти 50,5 тысячи компаний малого и среднего бизнеса РФ заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 880 миллиардов рублей за первые три с половиной месяца текущего года - на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в Корпорации МСП.Средняя стоимость договора составила 8,1 миллиона рублей, а общее их количество превысило 100 тысяч. Большинство закупок пришлось на продукцию производственного сектора - 64,8%, еще почти четверть - на массовый сектор, на высокотехнологичный сектор пришлось 11,8%.Кроме того, по данным корпорации, прослеживается тенденция роста закупок машин и оборудования (+1,2%), услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (+1,4%).Как напомнила Корпорация МСП, в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок у компаний малого и среднего бизнеса по итогам года должен достигнуть 3,8 триллиона рублей, до 2024 года - 5 триллионов рублей. По закону, доля закупок у МСП в компаниях с госучастием не может быть менее 20%.Корпорация МСП вместе с крупнейшими заказчиками проводит бесплатные семинары, на которых предприниматели могут узнать, как принять участие в закупках. В первом полугодии 2021 года семинары пройдут в 43 регионах России. Принять участие можно в онлайне. Запись на семинары ведется на сайте Корпорации МСП.
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россия, корпорация мсп, экономика

В России выросла сумма контрактов МСП с крупнейшими заказчиками

13:29 15.04.2021 (обновлено: 19:16 15.04.2021)
 
© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти 50,5 тысячи компаний малого и среднего бизнеса РФ заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 880 миллиардов рублей за первые три с половиной месяца текущего года - на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в Корпорации МСП.
Средняя стоимость договора составила 8,1 миллиона рублей, а общее их количество превысило 100 тысяч. Большинство закупок пришлось на продукцию производственного сектора - 64,8%, еще почти четверть - на массовый сектор, на высокотехнологичный сектор пришлось 11,8%.
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Кроме того, по данным корпорации, прослеживается тенденция роста закупок машин и оборудования (+1,2%), услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (+1,4%).
Как напомнила Корпорация МСП, в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок у компаний малого и среднего бизнеса по итогам года должен достигнуть 3,8 триллиона рублей, до 2024 года - 5 триллионов рублей. По закону, доля закупок у МСП в компаниях с госучастием не может быть менее 20%.
"Квотирование закупок - это не только механизм государственной поддержки малого и среднего бизнеса, но и создание для некрупных компаний гарантийного рынка сбыта продукции. В условиях пандемии это помогло многим предприятиям сохранить предприятия, не сокращать сотрудников, а в некоторых случаях даже нарастить производство", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Корпорация МСП вместе с крупнейшими заказчиками проводит бесплатные семинары, на которых предприниматели могут узнать, как принять участие в закупках. В первом полугодии 2021 года семинары пройдут в 43 регионах России. Принять участие можно в онлайне. Запись на семинары ведется на сайте Корпорации МСП.
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