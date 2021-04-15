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Наука
https://ria.ru/20210415/mozg-1728301674.html
Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
Британские нейробиологи обнаружили в головном мозге человека скопления клеток, которые определяют места, где опухоли могут стать злокачественными. Результаты... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T03:15
2021-04-15T03:15
наука
нейробиология
биология
рак
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британские нейробиологи обнаружили в головном мозге человека скопления клеток, которые определяют места, где опухоли могут стать злокачественными. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuro-Oncology Advances.Рак головного мозга трудно лечить, потому что он очень инвазивен. Даже после операции и химиолучевой терапии все еще существует высокий риск того, что некоторые раковые клетки остались, и рак вернется. К тому же, некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными в течение многих лет, а затем очень быстро меняют свое поведение и становятся агрессивными. Особенно часто такую картину медики наблюдают у молодых людей. Исследователи из Лондонского института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа в сотрудничестве с британским фондом NHS Foundation Trust решили найти клеточные маркеры, которые можно использовать для прогноза развития опухоли. Для этого они отобрали и проанализировали фрагменты живой мозговой ткани двадцати человек, перенесших операцию по удалению опухоли головного мозга в больнице Королевского колледжа — крупнейшем центре нейроонкологии в Европе."Живая ткань человеческого мозга предлагает прекрасные возможности для изучения того, как опухоль реагирует на лечение. Ее изучение способно произведет революцию в онкологии и приблизить день, когда мы сможем лечить рак мозга", — приводятся в пресс-релизе Королевского колледжа Лондона слова первого автора статьи доктора Аластера Кирби (Alastair Kirby).Для обеспечения сохранности отобранные образцы охладили и погрузили в раствор спинномозговой жидкости. После того, как ткань доставили в лабораторию, ее поместили в миниатюрную инкубационную камеру, где живые клетки подсветили специальными флуоресцентными красителями для того, чтобы их легче было изучать под микроскопом.В ходе работы авторы обнаружили "горячие точки" — группы опухолевых клеток, сгруппированных вокруг кровеносных сосудов. По мнению ученых, эти участки могут быть рассадниками злокачественного прогрессирования — процесса, благодаря которому опухоль становится быстрорастущей и неконтролируемой."Это исследование имеет огромное значение. В "горячих точках", которые мы обнаружили, проявились многие признаки рака. Возможность точно определять области с высоким риском злокачественности дает нам гораздо больше шансов установить, в каком случае опухоль головного мозга становится злокачественной", — отмечает руководитель исследования доктор Джеральд Финнерти (Gerald Finnerty), почетный консультант-невролог больницы Королевского колледжа.
https://ria.ru/20210406/dofamin-1727063233.html
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нейробиология, биология, рак, здоровье, великобритания

Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака

03:15 15.04.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британские нейробиологи обнаружили в головном мозге человека скопления клеток, которые определяют места, где опухоли могут стать злокачественными. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuro-Oncology Advances.
Рак головного мозга трудно лечить, потому что он очень инвазивен. Даже после операции и химиолучевой терапии все еще существует высокий риск того, что некоторые раковые клетки остались, и рак вернется. К тому же, некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными в течение многих лет, а затем очень быстро меняют свое поведение и становятся агрессивными. Особенно часто такую картину медики наблюдают у молодых людей.
Исследователи из Лондонского института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа в сотрудничестве с британским фондом NHS Foundation Trust решили найти клеточные маркеры, которые можно использовать для прогноза развития опухоли. Для этого они отобрали и проанализировали фрагменты живой мозговой ткани двадцати человек, перенесших операцию по удалению опухоли головного мозга в больнице Королевского колледжа — крупнейшем центре нейроонкологии в Европе.
"Живая ткань человеческого мозга предлагает прекрасные возможности для изучения того, как опухоль реагирует на лечение. Ее изучение способно произведет революцию в онкологии и приблизить день, когда мы сможем лечить рак мозга", — приводятся в пресс-релизе Королевского колледжа Лондона слова первого автора статьи доктора Аластера Кирби (Alastair Kirby).
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В ходе работы авторы обнаружили "горячие точки" — группы опухолевых клеток, сгруппированных вокруг кровеносных сосудов. По мнению ученых, эти участки могут быть рассадниками злокачественного прогрессирования — процесса, благодаря которому опухоль становится быстрорастущей и неконтролируемой.
"Это исследование имеет огромное значение. В "горячих точках", которые мы обнаружили, проявились многие признаки рака. Возможность точно определять области с высоким риском злокачественности дает нам гораздо больше шансов установить, в каком случае опухоль головного мозга становится злокачественной", — отмечает руководитель исследования доктор Джеральд Финнерти (Gerald Finnerty), почетный консультант-невролог больницы Королевского колледжа.
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