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Назван способ избавиться от морщин курильщика
Назван способ избавиться от морщин курильщика
Курение может привести к образованию мелкоморщинистой сетки на лице и глубоких морщин вокруг рта. Можно ли их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T04:10
2021-04-15T04:10
станислав арканников
россия
сигареты
здоровье
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Курение может привести к образованию мелкоморщинистой сетки на лице и глубоких морщин вокруг рта. Можно ли их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.Причины появления этих двух видов морщин отличаются, отметил он. Мелкоморщинистая сетка образуется из-за нарушения обменных процессов в организме, вызванного употреблением никотина. Обычно ее появлению сопутствует изменение цвета кожи.Кисетные морщины – вертикальные складки вокруг рта, связаны с вытягиванием губ для того, чтобы удержать во рту сигарету, продолжил он."Второе – это механические морщины, которые вызваны мимикой. Курение сигареты, электронной или обычной, сопряжено с хоботковым рефлексом, когда вытягиваются губы, чтобы обхватить сигарету, и вокруг рта образуются глубокие кисетные морщины", – сказал врач-дерматолог.Избавиться от мелкоморщинистой сетки – первого из двух видов так называемых морщин курильщика – можно только с помощью отказа от никотина, считает он. При этом нужно понимать, что чем моложе человек, тем быстрее произойдет возвращение кожи к нормальному состоянию, отметил Арканников.Кисетные морщины вокруг рта можно временно замаскировать с помощью методов пластической хирургии, добавил врач-дерматолог."Чтобы замаскировать морщины вокруг рта, применяют разные технологии типа контурной пластики. То есть вводят жидкие имплантаты или филлеры в дно морщины. После этого на какой-то срок эти морщины становятся еле заметными", – объяснил Арканников.
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станислав арканников, россия, сигареты, здоровье, общество

Назван способ избавиться от морщин курильщика

04:10 15.04.2021
 
© Depositphotos / iconogenicМужчина с морщинами на лбу
Мужчина с морщинами на лбу - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Depositphotos / iconogenic
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Курение может привести к образованию мелкоморщинистой сетки на лице и глубоких морщин вокруг рта. Можно ли их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.
Причины появления этих двух видов морщин отличаются, отметил он. Мелкоморщинистая сетка образуется из-за нарушения обменных процессов в организме, вызванного употреблением никотина. Обычно ее появлению сопутствует изменение цвета кожи.

"Морщины курильщика можно подразделить на два вида. Первый из них – это нарушения общего характера, когда нарушается питание кожи, и она начинает тускнеть, становится серой, теряет упругость, и все лицо покрывается мелкоморщинистой сеткой", – объяснил Арканников.

Кисетные морщины – вертикальные складки вокруг рта, связаны с вытягиванием губ для того, чтобы удержать во рту сигарету, продолжил он.
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"Второе – это механические морщины, которые вызваны мимикой. Курение сигареты, электронной или обычной, сопряжено с хоботковым рефлексом, когда вытягиваются губы, чтобы обхватить сигарету, и вокруг рта образуются глубокие кисетные морщины", – сказал врач-дерматолог.
Избавиться от мелкоморщинистой сетки – первого из двух видов так называемых морщин курильщика – можно только с помощью отказа от никотина, считает он. При этом нужно понимать, что чем моложе человек, тем быстрее произойдет возвращение кожи к нормальному состоянию, отметил Арканников.
"У молодого человека год-два – и кожа приобретет первозданный вид, а у человека старше 50 или 60 лет на восстановление может уйти гораздо больше времени. Тем не менее уже на следующий день кожа скажет спасибо человеку, который бросил курить", – сказал он.
Кисетные морщины вокруг рта можно временно замаскировать с помощью методов пластической хирургии, добавил врач-дерматолог.
"Чтобы замаскировать морщины вокруг рта, применяют разные технологии типа контурной пластики. То есть вводят жидкие имплантаты или филлеры в дно морщины. После этого на какой-то срок эти морщины становятся еле заметными", – объяснил Арканников.
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