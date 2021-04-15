https://ria.ru/20210415/morschiny-1728330956.html

Назван способ избавиться от морщин курильщика

Назван способ избавиться от морщин курильщика

Курение может привести к образованию мелкоморщинистой сетки на лице и глубоких морщин вокруг рта. Можно ли их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T04:10

2021-04-15T04:10

2021-04-15T04:10

станислав арканников

россия

сигареты

здоровье

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Курение может привести к образованию мелкоморщинистой сетки на лице и глубоких морщин вокруг рта. Можно ли их устранить, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.Причины появления этих двух видов морщин отличаются, отметил он. Мелкоморщинистая сетка образуется из-за нарушения обменных процессов в организме, вызванного употреблением никотина. Обычно ее появлению сопутствует изменение цвета кожи.Кисетные морщины – вертикальные складки вокруг рта, связаны с вытягиванием губ для того, чтобы удержать во рту сигарету, продолжил он."Второе – это механические морщины, которые вызваны мимикой. Курение сигареты, электронной или обычной, сопряжено с хоботковым рефлексом, когда вытягиваются губы, чтобы обхватить сигарету, и вокруг рта образуются глубокие кисетные морщины", – сказал врач-дерматолог.Избавиться от мелкоморщинистой сетки – первого из двух видов так называемых морщин курильщика – можно только с помощью отказа от никотина, считает он. При этом нужно понимать, что чем моложе человек, тем быстрее произойдет возвращение кожи к нормальному состоянию, отметил Арканников.Кисетные морщины вокруг рта можно временно замаскировать с помощью методов пластической хирургии, добавил врач-дерматолог."Чтобы замаскировать морщины вокруг рта, применяют разные технологии типа контурной пластики. То есть вводят жидкие имплантаты или филлеры в дно морщины. После этого на какой-то срок эти морщины становятся еле заметными", – объяснил Арканников.

https://rsport.ria.ru/20210403/vitamin-1604028485.html

https://ria.ru/20210402/zhiry-1603986283.html

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станислав арканников, россия, сигареты, здоровье, общество