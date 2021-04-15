https://ria.ru/20210415/moldaviya-1728436042.html

Додон обвинил Санду в попытке узурпировать власть при помощи КС

Додон обвинил Санду в попытке узурпировать власть при помощи КС

Президент Молдавии Майя Санду пытается узурпировать власть в стране с помощью судей Конституционного суда, заявил в четверг экс-президент Молдавии, глава... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-15T16:32

2021-04-15T16:32

2021-04-16T00:45

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пытается узурпировать власть в стране с помощью судей Конституционного суда, заявил в четверг экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон.В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. КС в четверг признал, что Санду может распустить парламент и должна будет определиться с датой проведения досрочных выборов.По его словам, похожая ситуация уже была в Молдавии после парламентских выборов в 2019 году. Тогда возглавлявший Демпартию олигарх Владимир Плахотнюк оказал давление на судей КС и пытался добиться роспуска парламента, чтобы удержать власть."Ответ на эти попытки может быть таким же, как в 2019 году: непризнание решения КС, вотум недоверия трем членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнерам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Молдавии", — заявил Додон.Кодекс о выборах Молдавии предусматривает, что "досрочные выборы проводятся не ранее чем через 60 дней, но не позднее трех месяцев после роспуска парламента".

https://ria.ru/20210406/sandu-1727095906.html

https://ria.ru/20210405/sandu-1604314113.html

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире