https://ria.ru/20210415/moldaviya-1728436042.html
Додон обвинил Санду в попытке узурпировать власть при помощи КС
Додон обвинил Санду в попытке узурпировать власть при помощи КС
Президент Молдавии Майя Санду пытается узурпировать власть в стране с помощью судей Конституционного суда, заявил в четверг экс-президент Молдавии, глава... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-15T16:32
2021-04-15T16:32
2021-04-16T00:45
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пытается узурпировать власть в стране с помощью судей Конституционного суда, заявил в четверг экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон.В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. КС в четверг признал, что Санду может распустить парламент и должна будет определиться с датой проведения досрочных выборов.По его словам, похожая ситуация уже была в Молдавии после парламентских выборов в 2019 году. Тогда возглавлявший Демпартию олигарх Владимир Плахотнюк оказал давление на судей КС и пытался добиться роспуска парламента, чтобы удержать власть."Ответ на эти попытки может быть таким же, как в 2019 году: непризнание решения КС, вотум недоверия трем членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнерам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Молдавии", — заявил Додон.Кодекс о выборах Молдавии предусматривает, что "досрочные выборы проводятся не ранее чем через 60 дней, но не позднее трех месяцев после роспуска парламента".
https://ria.ru/20210406/sandu-1727095906.html
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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду
пытается узурпировать власть в стране с помощью судей Конституционного суда, заявил в четверг экс-президент Молдавии
, глава Соцпартии Игорь Додон
.
В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. КС в четверг признал, что Санду может распустить парламент и должна будет определиться с датой проведения досрочных выборов.
"Большинство судьей КС (трое из пяти) сегодня своим решением узурпировали высший суд Молдавии в политических интересах президента страны, тем самым грубо нарушив конституционные нормы, свои же решения, принятые в течение последних лет, рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии. Уверен, что мы все стали свидетелями попыток узурпации власти Майей Санду с использованием трех судей КС", — написал Додон в своем Telegram -канале.
По его словам, похожая ситуация уже была в Молдавии после парламентских выборов в 2019 году. Тогда возглавлявший Демпартию олигарх Владимир Плахотнюк
оказал давление на судей КС и пытался добиться роспуска парламента, чтобы удержать власть.
"Ответ на эти попытки может быть таким же, как в 2019 году: непризнание решения КС, вотум недоверия трем членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнерам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Молдавии", — заявил Додон.
Кодекс о выборах Молдавии предусматривает, что "досрочные выборы проводятся не ранее чем через 60 дней, но не позднее трех месяцев после роспуска парламента".