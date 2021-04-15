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Додон обвинил Санду в попытке узурпировать власть при помощи КС
Додон обвинил Санду в попытке узурпировать власть при помощи КС
Президент Молдавии Майя Санду пытается узурпировать власть в стране с помощью судей Конституционного суда, заявил в четверг экс-президент Молдавии, глава... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-15T16:32
2021-04-16T00:45
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пытается узурпировать власть в стране с помощью судей Конституционного суда, заявил в четверг экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон.В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. КС в четверг признал, что Санду может распустить парламент и должна будет определиться с датой проведения досрочных выборов.По его словам, похожая ситуация уже была в Молдавии после парламентских выборов в 2019 году. Тогда возглавлявший Демпартию олигарх Владимир Плахотнюк оказал давление на судей КС и пытался добиться роспуска парламента, чтобы удержать власть."Ответ на эти попытки может быть таким же, как в 2019 году: непризнание решения КС, вотум недоверия трем членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнерам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Молдавии", — заявил Додон.Кодекс о выборах Молдавии предусматривает, что "досрочные выборы проводятся не ранее чем через 60 дней, но не позднее трех месяцев после роспуска парламента".
https://ria.ru/20210406/sandu-1727095906.html
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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон обвинил Санду в попытке узурпировать власть при помощи КС

16:32 15.04.2021 (обновлено: 00:45 16.04.2021)
 
© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пытается узурпировать власть в стране с помощью судей Конституционного суда, заявил в четверг экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон.
В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. КС в четверг признал, что Санду может распустить парламент и должна будет определиться с датой проведения досрочных выборов.

"Большинство судьей КС (трое из пяти) сегодня своим решением узурпировали высший суд Молдавии в политических интересах президента страны, тем самым грубо нарушив конституционные нормы, свои же решения, принятые в течение последних лет, рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии. Уверен, что мы все стали свидетелями попыток узурпации власти Майей Санду с использованием трех судей КС", — написал Додон в своем Telegram -канале.

По его словам, похожая ситуация уже была в Молдавии после парламентских выборов в 2019 году. Тогда возглавлявший Демпартию олигарх Владимир Плахотнюк оказал давление на судей КС и пытался добиться роспуска парламента, чтобы удержать власть.
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"Ответ на эти попытки может быть таким же, как в 2019 году: непризнание решения КС, вотум недоверия трем членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнерам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Молдавии", — заявил Додон.
Кодекс о выборах Молдавии предусматривает, что "досрочные выборы проводятся не ранее чем через 60 дней, но не позднее трех месяцев после роспуска парламента".
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