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КС Молдавии признал право Санду распустить парламент
КС Молдавии признал право Санду распустить парламент
Конституционный суд Молдавии на заседании в четверг принял решение признать право президента Майи Санду распустить парламент, который за три месяца не смог... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:36
2021-04-15T16:34
зинаида гречаный
снг
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии на заседании в четверг принял решение признать право президента Майи Санду распустить парламент, который за три месяца не смог назначить правительство, заявила глава КС Домника Маноле.В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. В случае поддержки КС глава республики сможет подписать соответствующий указ."Конституционный суд признал наличие обстоятельств для роспуска парламента, поскольку он неспособен сформировать правительство. Решение является окончательным и вступает в силу в момент оглашения", - зачитала решение суда Маноле.Роспуск парламента Молдавии противоречит букве конституции, поскольку есть парламентское большинство, заявила РИА Новости спикер молдавского законодательного органа Зинаида Гречаный."В соответствии с буквой конституции парламент не может быть распущен, так как есть созданное парламентское большинство - 55 депутатов из 101, которое предлагает иметь своего кандидата на пост премьер-министра. Я думаю, что в соответствии с конституцией госпожа президент должна издать указ и назначить кандидата в премьер-министры. Это было бы разрешением. И тогда парламент голосует. Хотя 55 депутатов подписались за кандидата", - сказала Гречаный в кулуарах мероприятий весенней сессии МПА СНГ."Нельзя никому, никакому институту власти нарушать конституцию, иначе создадим прецедент. Кто знает, какие политические силы могут прийти в дальнейшем... это никак не соответствует демократическим нормам", - добавила она.Гречаный подчеркнула, что обращение Санду в Конституционный суд по роспуску парламента "совершенно не соответствует конституции".
https://ria.ru/20210406/sandu-1727095906.html
https://ria.ru/20210311/moldaviya-1600759602.html
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зинаида гречаный, снг, майя санду, в мире, молдавия

КС Молдавии признал право Санду распустить парламент

15:36 15.04.2021 (обновлено: 16:34 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Мирослав РотарьЦеремония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии на заседании в четверг принял решение признать право президента Майи Санду распустить парламент, который за три месяца не смог назначить правительство, заявила глава КС Домника Маноле.
В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. В случае поддержки КС глава республики сможет подписать соответствующий указ.
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"Конституционный суд признал наличие обстоятельств для роспуска парламента, поскольку он неспособен сформировать правительство. Решение является окончательным и вступает в силу в момент оглашения", - зачитала решение суда Маноле.
Роспуск парламента Молдавии противоречит букве конституции, поскольку есть парламентское большинство, заявила РИА Новости спикер молдавского законодательного органа Зинаида Гречаный.
"В соответствии с буквой конституции парламент не может быть распущен, так как есть созданное парламентское большинство - 55 депутатов из 101, которое предлагает иметь своего кандидата на пост премьер-министра. Я думаю, что в соответствии с конституцией госпожа президент должна издать указ и назначить кандидата в премьер-министры. Это было бы разрешением. И тогда парламент голосует. Хотя 55 депутатов подписались за кандидата", - сказала Гречаный в кулуарах мероприятий весенней сессии МПА СНГ.
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"Нельзя никому, никакому институту власти нарушать конституцию, иначе создадим прецедент. Кто знает, какие политические силы могут прийти в дальнейшем... это никак не соответствует демократическим нормам", - добавила она.
Гречаный подчеркнула, что обращение Санду в Конституционный суд по роспуску парламента "совершенно не соответствует конституции".
 
Зинаида ГречаныйСНГМайя СандуВ миреМолдавия
 
 
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