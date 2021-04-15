https://ria.ru/20210415/mks-1728496551.html

Рыжиков передал командование МКС американке Уолкер

Рыжиков передал командование МКС американке Уолкер

Российский космонавт Сергей Рыжиков передал командование Международной космической станцией (МКС) своей американской коллеге Шэннон Уолкер, трансляция церемонии РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:57

2021-04-15T22:57

2021-04-15T23:01

акихико хосиде

тома песке

кэтлин рубинс

земля

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рыжиков передал командование Международной космической станцией (МКС) своей американской коллеге Шэннон Уолкер, трансляция церемонии шла на сайте НАСА.Рыжиков передал Уолкер символический ключ от МКС в американском модуле Destiny в присутствии объединенного экипажа из десяти человек.Вместе с еще одним россиянином, Сергеем Кудь-Сверчковым, и американкой Кэтлин Рубинс Рыжиков вернется а Землю на корабле "Союз МС-17" 17 апреля. На станции они работают с октября 2020 года. После возвращения "Союза МС-17" на МКС, кроме Уолкер, останутся американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Марк Ванде Хай, японец Соити Ногути, а также россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.До недавнего времени не было понятно, кто станет командиром станции. "Роскосмос" сообщал, что им будет Новицкий. Однако в пресс-службе НАСА РИА Новости рассказали, что Рыжиков передаст командование именно Уолкер.После того, как она вместе с Хопкинсом, Гловером и Ногути отчалит от станции на корабле Crew Dragon, командиром должен стать другой японец - Акихико Хосиде. Он должен прилететь на аналогичном корабле с американскими астронавтами Шейном Кимброу и Меган Макартур, а также французом Тома Песке в апреле.

https://ria.ru/20210412/mks-1727886800.html

https://ria.ru/20210410/plastik-1727717475.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акихико хосиде, тома песке, кэтлин рубинс, земля, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос, наса, в мире