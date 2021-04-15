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Глава Евросовета назвал передвижения российских войск угрожающими
Глава Евросовета назвал передвижения российских войск угрожающими
Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг назвал угрожающим и дестабилизирующим "наращивание"... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T22:52
2021-04-15T22:52
россия
евросовет
обсе
евросоюз
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
киев
украина
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг назвал угрожающим и дестабилизирующим "наращивание" российских вооруженных сил на границе с Украиной, говорится в сообщении Евросовета."Председатель Шарль Мишель выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся значительным наращиванием крупных российских военных сил на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Такие крупномасштабные военные движения представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность", - говорится в нем.Евросовет отмечает, что Мишель вновь призвал Россию соблюдать принципы и обязательства в рамках ОБСЕ по прозрачности передвижения военных. Глава Евросовета в очередной раз отметил, что Евросоюз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины. Он также призвал к полному выполнению минских соглашений.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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россия, евросовет, обсе, евросоюз, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, киев, украина, в мире

Глава Евросовета назвал передвижения российских войск угрожающими

22:52 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг назвал угрожающим и дестабилизирующим "наращивание" российских вооруженных сил на границе с Украиной, говорится в сообщении Евросовета.
"Председатель Шарль Мишель выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся значительным наращиванием крупных российских военных сил на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Такие крупномасштабные военные движения представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность", - говорится в нем.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
Евросовет отмечает, что Мишель вновь призвал Россию соблюдать принципы и обязательства в рамках ОБСЕ по прозрачности передвижения военных. Глава Евросовета в очередной раз отметил, что Евросоюз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины. Он также призвал к полному выполнению минских соглашений.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
 
РоссияЕвросоветОБСЕЕвросоюзВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинКиевУкраинаВ мире
 
 
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