Глава Евросовета назвал передвижения российских войск угрожающими
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг назвал угрожающим и дестабилизирующим "наращивание" российских вооруженных сил на границе с Украиной, говорится в сообщении Евросовета.
"Председатель Шарль Мишель выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся значительным наращиванием крупных российских военных сил на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Такие крупномасштабные военные движения представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность", - говорится в нем.
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Евросовет отмечает, что Мишель вновь призвал Россию соблюдать принципы и обязательства в рамках ОБСЕ по прозрачности передвижения военных. Глава Евросовета в очередной раз отметил, что Евросоюз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины. Он также призвал к полному выполнению минских соглашений.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.