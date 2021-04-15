https://ria.ru/20210415/mishel-1728496148.html

Глава Евросовета назвал передвижения российских войск угрожающими

Глава Евросовета назвал передвижения российских войск угрожающими

Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг назвал угрожающим и дестабилизирующим "наращивание"... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:52

2021-04-15T22:52

2021-04-15T22:52

россия

евросовет

обсе

евросоюз

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

киев

украина

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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг назвал угрожающим и дестабилизирующим "наращивание" российских вооруженных сил на границе с Украиной, говорится в сообщении Евросовета."Председатель Шарль Мишель выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся значительным наращиванием крупных российских военных сил на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Такие крупномасштабные военные движения представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность", - говорится в нем.Евросовет отмечает, что Мишель вновь призвал Россию соблюдать принципы и обязательства в рамках ОБСЕ по прозрачности передвижения военных. Глава Евросовета в очередной раз отметил, что Евросоюз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины. Он также призвал к полному выполнению минских соглашений.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

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киев

украина

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россия, евросовет, обсе, евросоюз, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, киев, украина, в мире