https://ria.ru/20210415/mintrud-1728338105.html

В Минтруде рассказали, когда рынок труда вернется к показателям 2019 года

В Минтруде рассказали, когда рынок труда вернется к показателям 2019 года

Задача по возвращению рынка труда к показателям 2019 года, поставленная президентом Владимиром Путиным, будет выполнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T06:12

2021-04-15T06:12

2021-04-15T06:25

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

владимир путин

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Задача по возвращению рынка труда к показателям 2019 года, поставленная президентом Владимиром Путиным, будет выполнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.В ведомстве добавили, что наибольшую обеспокоенность с точки зрения достижения этой цели вызывают регионы, где из-за экономической ситуации количество вакансий меньше, чем численность безработных граждан в настоящее время. Однако и в этих субъектах составлены дорожные карты по восстановлению занятости, предприняты дополнительные меры с учетом специфики региональных рынков труда.Как отметили в министерстве, реализация дополнительных мер господдержки на федеральном уровне оказала положительное влияние на ситуацию с занятостью в регионах. С осени прошлого года численность безработных начала снижаться.В ведомстве уточнили, что для восстановления рынка труда в этом году в дополнение к региональным мерам развернуты программы на федеральном уровне — переобучение граждан и субсидирование работодателей. Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию программы по содействию найма в 2021 году составит до 12,1 миллиарда рублей, на мероприятия по профессиональному обучению граждан — более 10,5 миллиарда рублей.При этом в отдельных регионах допандемические значения уже достигнуты, например, в Калужской области.

https://ria.ru/20201114/rabota-1584587618.html

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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, москва, общество, экономика