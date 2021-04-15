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В Минтруде рассказали, когда рынок труда вернется к показателям 2019 года
В Минтруде рассказали, когда рынок труда вернется к показателям 2019 года
Задача по возвращению рынка труда к показателям 2019 года, поставленная президентом Владимиром Путиным, будет выполнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T06:12
2021-04-15T06:25
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Задача по возвращению рынка труда к показателям 2019 года, поставленная президентом Владимиром Путиным, будет выполнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.В ведомстве добавили, что наибольшую обеспокоенность с точки зрения достижения этой цели вызывают регионы, где из-за экономической ситуации количество вакансий меньше, чем численность безработных граждан в настоящее время. Однако и в этих субъектах составлены дорожные карты по восстановлению занятости, предприняты дополнительные меры с учетом специфики региональных рынков труда.Как отметили в министерстве, реализация дополнительных мер господдержки на федеральном уровне оказала положительное влияние на ситуацию с занятостью в регионах. С осени прошлого года численность безработных начала снижаться.В ведомстве уточнили, что для восстановления рынка труда в этом году в дополнение к региональным мерам развернуты программы на федеральном уровне — переобучение граждан и субсидирование работодателей. Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию программы по содействию найма в 2021 году составит до 12,1 миллиарда рублей, на мероприятия по профессиональному обучению граждан — более 10,5 миллиарда рублей.При этом в отдельных регионах допандемические значения уже достигнуты, например, в Калужской области.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, москва, общество, экономика

В Минтруде рассказали, когда рынок труда вернется к показателям 2019 года

06:12 15.04.2021 (обновлено: 06:25 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Задача по возвращению рынка труда к показателям 2019 года, поставленная президентом Владимиром Путиным, будет выполнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

"Цель, которая поставлена президентом, — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Такая задача стоит перед правительством, и она будет выполнена. Во всех субъектах идет реализация мероприятий региональных программ, направленных на восстановление численности занятого населения до пандемических значений", — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что наибольшую обеспокоенность с точки зрения достижения этой цели вызывают регионы, где из-за экономической ситуации количество вакансий меньше, чем численность безработных граждан в настоящее время. Однако и в этих субъектах составлены дорожные карты по восстановлению занятости, предприняты дополнительные меры с учетом специфики региональных рынков труда.
Как отметили в министерстве, реализация дополнительных мер господдержки на федеральном уровне оказала положительное влияние на ситуацию с занятостью в регионах. С осени прошлого года численность безработных начала снижаться.
В ведомстве уточнили, что для восстановления рынка труда в этом году в дополнение к региональным мерам развернуты программы на федеральном уровне — переобучение граждан и субсидирование работодателей. Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию программы по содействию найма в 2021 году составит до 12,1 миллиарда рублей, на мероприятия по профессиональному обучению граждан — более 10,5 миллиарда рублей.
При этом в отдельных регионах допандемические значения уже достигнуты, например, в Калужской области.
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