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МИД пообещал послу США ответные меры на санкции
МИД пообещал послу США ответные меры на санкции
Послу США Джону Салливану, вызванному в МИД РФ в связи с введением новых антироссийских санкций, сообщили, что в ближайшее время последует серия ответных мер,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:26
2021-04-15T20:45
джон салливан
сергей рябков
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Послу США Джону Салливану, вызванному в МИД РФ в связи с введением новых антироссийских санкций, сообщили, что в ближайшее время последует серия ответных мер, говорится в сообщении МИД.Неприемлемые действия США, несмотря на заявленное намерение "выстраивать прагматичные отношения с Россией", нанесли по ним новый тяжелый удар, сообщил МИД РФ.В МИД с послом США встретился заместитель министра Сергей Рябков."В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар", - говорится в сообщении МИД.
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джон салливан, сергей рябков, россия, сша, в мире

МИД пообещал послу США ответные меры на санкции

20:26 15.04.2021 (обновлено: 20:45 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Послу США Джону Салливану, вызванному в МИД РФ в связи с введением новых антироссийских санкций, сообщили, что в ближайшее время последует серия ответных мер, говорится в сообщении МИД.

"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер. Попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" совершенно неуместны. На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы", - говорится в сообщении МИД.

Неприемлемые действия США, несмотря на заявленное намерение "выстраивать прагматичные отношения с Россией", нанесли по ним новый тяжелый удар, сообщил МИД РФ.
В МИД с послом США встретился заместитель министра Сергей Рябков.
"В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар", - говорится в сообщении МИД.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Посол США назвал разговор в МИД России профессиональным и уважительным
 
Джон СалливанСергей РябковРоссияСШАВ мире
 
 
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