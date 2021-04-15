МИД пообещал послу США ответные меры на санкции
20:26 15.04.2021 (обновлено: 20:45 15.04.2021)
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Послу США Джону Салливану, вызванному в МИД РФ в связи с введением новых антироссийских санкций, сообщили, что в ближайшее время последует серия ответных мер, говорится в сообщении МИД.
"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер. Попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" совершенно неуместны. На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы", - говорится в сообщении МИД.
Неприемлемые действия США, несмотря на заявленное намерение "выстраивать прагматичные отношения с Россией", нанесли по ним новый тяжелый удар, сообщил МИД РФ.
В МИД с послом США встретился заместитель министра Сергей Рябков.
"В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар", - говорится в сообщении МИД.