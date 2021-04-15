https://ria.ru/20210415/mid-1728482818.html

МИД пообещал послу США ответные меры на санкции

МИД пообещал послу США ответные меры на санкции

Послу США Джону Салливану, вызванному в МИД РФ в связи с введением новых антироссийских санкций, сообщили, что в ближайшее время последует серия ответных мер,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:26

2021-04-15T20:26

2021-04-15T20:45

джон салливан

сергей рябков

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Послу США Джону Салливану, вызванному в МИД РФ в связи с введением новых антироссийских санкций, сообщили, что в ближайшее время последует серия ответных мер, говорится в сообщении МИД.Неприемлемые действия США, несмотря на заявленное намерение "выстраивать прагматичные отношения с Россией", нанесли по ним новый тяжелый удар, сообщил МИД РФ.В МИД с послом США встретился заместитель министра Сергей Рябков."В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар", - говорится в сообщении МИД.

https://ria.ru/20210415/posol-1728473412.html

россия

сша

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2021

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джон салливан, сергей рябков, россия, сша, в мире