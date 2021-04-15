https://ria.ru/20210415/mat-1728352634.html

В МВД рассказали о матери детей, погибших при пожаре на Урале

В МВД рассказали о матери детей, погибших при пожаре на Урале

Мать семерых детей, пятеро из которых погибли при пожаре в селе под Нижним Тагилом, ранее состояла на учете в полиции из-за злоупотребления алкоголем, но позже... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T09:53

2021-04-15T09:53

2021-04-15T10:53

пожар в частном доме на урале

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

нижний тагил

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Мать семерых детей, пятеро из которых погибли при пожаре в селе под Нижним Тагилом, ранее состояла на учете в полиции из-за злоупотребления алкоголем, но позже была снята с него, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в селе Бызово, которое находится в 67 километрах от Нижнего Тагила, в селе живут около 335 человек. В результате возгорания деревянного дома пострадали двое взрослых и двое детей – 3 года и 1,3 года, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Позже были найдены тела еще пяти детей. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Горелых добавил, что отец некоторых детей отбывает наказание в одной из колоний за ДТП с тяжкими последствиями и за кражи.Ранее он уточнял, что среди погибших детей девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Двух детей - мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна - с ожогами 8 и 10% тела доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью.

https://ria.ru/20210415/pozhar-1728344261.html

россия

нижний тагил

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2021

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пожар в частном доме на урале, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, происшествия