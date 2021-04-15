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В МВД рассказали о матери детей, погибших при пожаре на Урале
В МВД рассказали о матери детей, погибших при пожаре на Урале
Мать семерых детей, пятеро из которых погибли при пожаре в селе под Нижним Тагилом, ранее состояла на учете в полиции из-за злоупотребления алкоголем, но позже... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:53
2021-04-15T10:53
пожар в частном доме на урале
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
нижний тагил
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Мать семерых детей, пятеро из которых погибли при пожаре в селе под Нижним Тагилом, ранее состояла на учете в полиции из-за злоупотребления алкоголем, но позже была снята с него, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в селе Бызово, которое находится в 67 километрах от Нижнего Тагила, в селе живут около 335 человек. В результате возгорания деревянного дома пострадали двое взрослых и двое детей – 3 года и 1,3 года, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Позже были найдены тела еще пяти детей. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.Горелых добавил, что отец некоторых детей отбывает наказание в одной из колоний за ДТП с тяжкими последствиями и за кражи.Ранее он уточнял, что среди погибших детей девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Двух детей - мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна - с ожогами 8 и 10% тела доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью.
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россия
нижний тагил
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пожар в частном доме на урале, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), нижний тагил, происшествия

В МВД рассказали о матери детей, погибших при пожаре на Урале

09:53 15.04.2021 (обновлено: 10:53 15.04.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожар в частном доме в селе Бызово, Урал
Пожар в частном доме в селе Бызово, Урал - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Мать семерых детей, пятеро из которых погибли при пожаре в селе под Нижним Тагилом, ранее состояла на учете в полиции из-за злоупотребления алкоголем, но позже была снята с него, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в селе Бызово, которое находится в 67 километрах от Нижнего Тагила, в селе живут около 335 человек. В результате возгорания деревянного дома пострадали двое взрослых и двое детей – 3 года и 1,3 года, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Позже были найдены тела еще пяти детей. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
"Семья ранее состояла на учете. Мать сначала злоупотребляла спиртными напитками, но потом встала на правильный путь и завязала, поэтому сняли (с учета)", - сказал собеседник агентства.
Горелых добавил, что отец некоторых детей отбывает наказание в одной из колоний за ДТП с тяжкими последствиями и за кражи.
Ранее он уточнял, что среди погибших детей девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Двух детей - мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна - с ожогами 8 и 10% тела доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью.
Кадры с места пожара в частном доме в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
08:51
Появилось видео пожара в Свердловской области, где погибли пятеро детей
 
Пожар в частном доме на УралеРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Нижний ТагилПроисшествия
 
 
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