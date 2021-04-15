В МВД рассказали о матери детей, погибших при пожаре на Урале
09:53 15.04.2021 (обновлено: 10:53 15.04.2021)
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожар в частном доме в селе Бызово, Урал
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Мать семерых детей, пятеро из которых погибли при пожаре в селе под Нижним Тагилом, ранее состояла на учете в полиции из-за злоупотребления алкоголем, но позже была снята с него, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Пожар произошел в четверг около 01.45 (23.45 мск среды) в селе Бызово, которое находится в 67 километрах от Нижнего Тагила, в селе живут около 335 человек. В результате возгорания деревянного дома пострадали двое взрослых и двое детей – 3 года и 1,3 года, все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Позже были найдены тела еще пяти детей. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
"Семья ранее состояла на учете. Мать сначала злоупотребляла спиртными напитками, но потом встала на правильный путь и завязала, поэтому сняли (с учета)", - сказал собеседник агентства.
Горелых добавил, что отец некоторых детей отбывает наказание в одной из колоний за ДТП с тяжкими последствиями и за кражи.
Ранее он уточнял, что среди погибших детей девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Двух детей - мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения, близнеца погибшего Яна - с ожогами 8 и 10% тела доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью.