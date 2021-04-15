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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210415/manizha-1728497165.html
Алла Пугачева высказалась о песне Манижи для Евровидения
Алла Пугачева высказалась о песне Манижи для Евровидения
Певица Алла Пугачева рассказала в эфире YouTube-шоу "Музыкалити" об отношении к Маниже, которая в этом году будет представлять Россию на Евровидении. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T23:02
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культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
музыка
шоу-бизнес
евровидение
алла пугачева
роттердам
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Певица Алла Пугачева рассказала в эфире YouTube-шоу "Музыкалити" об отношении к Маниже, которая в этом году будет представлять Россию на Евровидении."Она личность. &lt;…&gt; Песня ("Russian Woman". — Прим. ред.) как раз для Евровидения", — отметила артистка.После этого Пугачева в шутку дополнила композицию."Я вообще начала бы с того, что "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы замечательным", — резюмировала певица.Манижа Сангин выступит на Евровидении-2021 с песней "Russian Woman". Конкурс пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
https://ria.ru/20210411/manizha-1727748266.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, музыка, шоу-бизнес, евровидение, алла пугачева, роттердам, общество

Алла Пугачева высказалась о песне Манижи для Евровидения

23:02 15.04.2021 (обновлено: 23:33 15.04.2021)
 
© Eurovision Song ContestКадр видео Manizha - Russian Woman
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Eurovision Song Contest
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Певица Алла Пугачева рассказала в эфире YouTube-шоу "Музыкалити" об отношении к Маниже, которая в этом году будет представлять Россию на Евровидении.
"Она личность. <…> Песня ("Russian Woman". — Прим. ред.) как раз для Евровидения", — отметила артистка.
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После этого Пугачева в шутку дополнила композицию.
"Я вообще начала бы с того, что "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы замечательным", — резюмировала певица.
Манижа Сангин выступит на Евровидении-2021 с песней "Russian Woman". Конкурс пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияМузыкаШоу-бизнесЕвровидениеАлла ПугачеваРоттердамОбщество
 
 
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