https://ria.ru/20210415/manizha-1728497165.html
Алла Пугачева высказалась о песне Манижи для Евровидения
Алла Пугачева высказалась о песне Манижи для Евровидения
Певица Алла Пугачева рассказала в эфире YouTube-шоу "Музыкалити" об отношении к Маниже, которая в этом году будет представлять Россию на Евровидении. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T23:02
2021-04-15T23:02
2021-04-15T23:33
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manizha (манижа сангин)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Певица Алла Пугачева рассказала в эфире YouTube-шоу "Музыкалити" об отношении к Маниже, которая в этом году будет представлять Россию на Евровидении."Она личность. <…> Песня ("Russian Woman". — Прим. ред.) как раз для Евровидения", — отметила артистка.После этого Пугачева в шутку дополнила композицию."Я вообще начала бы с того, что "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Вот такой текст был бы замечательным", — резюмировала певица.Манижа Сангин выступит на Евровидении-2021 с песней "Russian Woman". Конкурс пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
https://ria.ru/20210411/manizha-1727748266.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, музыка, шоу-бизнес, евровидение, алла пугачева, роттердам, общество