https://ria.ru/20210415/livan-1728404949.html

Путин обсудил с премьером Ливана поддержку суверенитета страны

Путин обсудил с премьером Ливана поддержку суверенитета страны

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с назначенным председателем Совета министров Ливана Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:10

2021-04-15T14:10

2021-04-15T14:10

россия

саад харири

владимир путин

ливан

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с назначенным председателем Совета министров Ливана Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с назначенным председателем Совета министров Ливанской Республики Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом", - говорится в сообщении."Президент России поздравил Саада Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан", - говорится в сообщении."С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана", - говорится в сообщении."Затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин", - говорится в сообщении."Обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня. Выражена готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210330/livan-1603479721.html

https://ria.ru/20210309/lavrov-1600495385.html

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россия, саад харири, владимир путин, ливан, в мире