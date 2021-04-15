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Путин обсудил с премьером Ливана поддержку суверенитета страны
Путин обсудил с премьером Ливана поддержку суверенитета страны
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с назначенным председателем Совета министров Ливана Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:10
2021-04-15T14:10
россия
саад харири
владимир путин
ливан
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с назначенным председателем Совета министров Ливана Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с назначенным председателем Совета министров Ливанской Республики Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом", - говорится в сообщении."Президент России поздравил Саада Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан", - говорится в сообщении."С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана", - говорится в сообщении."Затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин", - говорится в сообщении."Обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня. Выражена готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане", - говорится в сообщении.
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россия, саад харири, владимир путин, ливан, в мире

Путин обсудил с премьером Ливана поддержку суверенитета страны

14:10 15.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с назначенным председателем Совета министров Ливана Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с назначенным председателем Совета министров Ливанской Республики Саадом Харири, который находится в Москве с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
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"Президент России поздравил Саада Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан", - говорится в сообщении.
"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана", - говорится в сообщении.
"Затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин", - говорится в сообщении.
"Обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня. Выражена готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане", - говорится в сообщении.
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