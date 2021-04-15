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Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
Проект строительства эсминца "Лидер" для Военно-морского флота России вряд ли будет реализован, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T03:36
2021-04-15T11:56
россия
виктор бурсук
алексей рахманов
виктор чирков
объединенная судостроительная корпорация
москва
армия
безопасность
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Проект строительства эсминца "Лидер" для Военно-морского флота России вряд ли будет реализован, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.Изначально "Лидер" планировали заложить в 2017 году, однако строительство не начато до сих пор. Нет и технического проекта эсминца, бывший заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук заявлял, что документ должны были начать разрабатывать в 2019-2020 годах.Адмирал Виктор Чирков в бытность главкомом ВМФ подчеркивал, что эсминец нового поколения должен иметь атомную энергетическую установку, его водоизмещение должно составлять порядка 14 тысяч тонн.Позднее в ряде СМИ появилась информация о решении увеличить водоизмещение до 19 тысяч тонн. Говорилось о двух возможных версиях корабля: первая – водоизмещением 10-12 тысяч тонн с газотурбинной энергоустановкой и вторая – 18-19 тысяч тонн с атомной.Сейчас в боевом составе ВМФ России находится один надводный корабль с атомной энергетической установкой — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".
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россия, виктор бурсук, алексей рахманов, виктор чирков, объединенная судостроительная корпорация, москва, армия, безопасность

Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"

03:36 15.04.2021 (обновлено: 11:56 15.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Макет эсминца "Лидер" на выставке "Армия 2015" Макет эсминца "Лидер" на выставке "Армия 2015"
Макет эсминца Лидер на выставке Армия 2015 - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Макет эсминца "Лидер" на выставке "Армия 2015"
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Проект строительства эсминца "Лидер" для Военно-морского флота России вряд ли будет реализован, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере, не так быстро. Но здесь все зависит от решения заказчика — министерства обороны", — сказал он.

Изначально "Лидер" планировали заложить в 2017 году, однако строительство не начато до сих пор. Нет и технического проекта эсминца, бывший заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук заявлял, что документ должны были начать разрабатывать в 2019-2020 годах.
Адмирал Виктор Чирков в бытность главкомом ВМФ подчеркивал, что эсминец нового поколения должен иметь атомную энергетическую установку, его водоизмещение должно составлять порядка 14 тысяч тонн.
Позднее в ряде СМИ появилась информация о решении увеличить водоизмещение до 19 тысяч тонн. Говорилось о двух возможных версиях корабля: первая – водоизмещением 10-12 тысяч тонн с газотурбинной энергоустановкой и вторая – 18-19 тысяч тонн с атомной.
Сейчас в боевом составе ВМФ России находится один надводный корабль с атомной энергетической установкой — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".
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