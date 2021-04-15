https://ria.ru/20210415/lider-1728335998.html

Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"

Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"

Проект строительства эсминца "Лидер" для Военно-морского флота России вряд ли будет реализован, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T03:36

2021-04-15T03:36

2021-04-15T11:56

россия

виктор бурсук

алексей рахманов

виктор чирков

объединенная судостроительная корпорация

москва

армия

безопасность

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Проект строительства эсминца "Лидер" для Военно-морского флота России вряд ли будет реализован, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.Изначально "Лидер" планировали заложить в 2017 году, однако строительство не начато до сих пор. Нет и технического проекта эсминца, бывший заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук заявлял, что документ должны были начать разрабатывать в 2019-2020 годах.Адмирал Виктор Чирков в бытность главкомом ВМФ подчеркивал, что эсминец нового поколения должен иметь атомную энергетическую установку, его водоизмещение должно составлять порядка 14 тысяч тонн.Позднее в ряде СМИ появилась информация о решении увеличить водоизмещение до 19 тысяч тонн. Говорилось о двух возможных версиях корабля: первая – водоизмещением 10-12 тысяч тонн с газотурбинной энергоустановкой и вторая – 18-19 тысяч тонн с атомной.Сейчас в боевом составе ВМФ России находится один надводный корабль с атомной энергетической установкой — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

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россия, виктор бурсук, алексей рахманов, виктор чирков, объединенная судостроительная корпорация, москва, армия, безопасность