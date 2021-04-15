https://ria.ru/20210415/lekarstva-1728484242.html

Льготникам могут разрешить получать лекарства без прописки

Льготникам могут разрешить получать лекарства без прописки

Министерству здравоохранения РФ рекомендовано рассмотреть возможность получения льготниками лекарств по электронным рецептам вне зависимости от адреса... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:38

2021-04-15T20:38

2021-04-15T20:38

россия

дмитрий чернышенко

здоровье - общество

единая россия

андрей турчак

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерству здравоохранения РФ рекомендовано рассмотреть возможность получения льготниками лекарств по электронным рецептам вне зависимости от адреса регистрации получателя, следует из решения по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики.Заседание Совета по развитию цифровой экономики прошло в четверг при участии первого вице-спикера СФ, секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчака, главы Счетной палаты Алексея Кудрина и зампреда правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Рассмотрев на заседании вопросы разработки региональных стратегий цифровой трансформации с целью достижения "цифровой зрелости" ... Рекомендовать Министерству здравоохранения РФ рассмотреть вопрос об обеспечении экстерриториального принципа получения гражданами лекарственных препаратов по льготным рецептам в электронном виде", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210414/lekarstva-1728196673.html

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2021

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россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, единая россия, андрей турчак, общество