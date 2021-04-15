https://ria.ru/20210415/lekarstva-1728362244.html

"Круг добра" закупит лекарства для детей с аутовоспалительными синдромами

"Круг добра" закупит лекарства для детей с аутовоспалительными синдромами

Экспертный совет фонда "Круг добра" принял решение о закупке лекарственных препаратов для детей с болезнью Помпе и аутовоспалительными заболеваниями. Об этом по РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:10

2021-04-15T11:10

2021-04-15T11:10

здоровье - общество

фонд "круг добра"

россия

александр ткаченко (протоиерей)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Экспертный совет фонда "Круг добра" принял решение о закупке лекарственных препаратов для детей с болезнью Помпе и аутовоспалительными заболеваниями. Об этом по итогам заседания совета, прошедшего в Общественной палате РФ, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко. Заседания экспертов фонда проходят каждую неделю в ОП РФ. На них участники анализируют потребность в закупке лекарств для тяжелобольных детей с редкими заболеваниями. Фонд "Круг добра" был создан в начале года по указу президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Он получает заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.

https://ria.ru/20210410/lekarstva-1727657609.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, фонд "круг добра", россия, александр ткаченко (протоиерей)