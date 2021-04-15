https://ria.ru/20210415/lekarstva-1728362244.html
"Круг добра" закупит лекарства для детей с аутовоспалительными синдромами
"Круг добра" закупит лекарства для детей с аутовоспалительными синдромами
Экспертный совет фонда "Круг добра" принял решение о закупке лекарственных препаратов для детей с болезнью Помпе и аутовоспалительными заболеваниями. Об этом по РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:10
2021-04-15T11:10
2021-04-15T11:10
здоровье - общество
фонд "круг добра"
россия
александр ткаченко (протоиерей)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Экспертный совет фонда "Круг добра" принял решение о закупке лекарственных препаратов для детей с болезнью Помпе и аутовоспалительными заболеваниями. Об этом по итогам заседания совета, прошедшего в Общественной палате РФ, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко. Заседания экспертов фонда проходят каждую неделю в ОП РФ. На них участники анализируют потребность в закупке лекарств для тяжелобольных детей с редкими заболеваниями. Фонд "Круг добра" был создан в начале года по указу президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Он получает заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.
https://ria.ru/20210410/lekarstva-1727657609.html
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здоровье - общество, фонд "круг добра", россия, александр ткаченко (протоиерей)
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Экспертный совет фонда "Круг добра" принял решение о закупке лекарственных препаратов для детей с болезнью Помпе и аутовоспалительными заболеваниями. Об этом по итогам заседания совета, прошедшего в Общественной палате РФ, сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Экспертный совет фонда рассмотрел медицинские документы детей с болезнью Помпе и аутовоспалительными заболеваниями – средиземноморская лихорадка, СAPS и TRAPS. "Круг добра" будет приобретать для них лекарственные препараты – "Аглюкозидаза альфа" и "Канакинумаб", – сказал он.
Заседания экспертов фонда проходят каждую неделю в ОП РФ. На них участники анализируют потребность в закупке лекарств для тяжелобольных детей с редкими заболеваниями.
Фонд "Круг добра" был создан в начале года по указу президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Он получает заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.