https://ria.ru/20210415/led-1728334957.html

В МЧС предупредили об опасности весеннего льда

В МЧС предупредили об опасности весеннего льда

Выход на тонкий весенний лед может стоить жизни, так как в это время он уже хрупкий и не издает характерного треска при разломе, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T02:39

2021-04-15T02:39

2021-04-15T02:39

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

весна

лед

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выход на тонкий весенний лед может стоить жизни, так как в это время он уже хрупкий и не издает характерного треска при разломе, предупреждает МЧС России.В случае же провала под лед спасатели советуют стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, приняв горизонтальное положение по направлению течения. Затем следует попытаться осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу. Если лед выдержал, можно начать, перекатываясь, ползти к берегу в ту сторону, откуда пришли.На берегу необходимо снять с себя всю одежду, максимально отжать нижнее белье, вытереться им, снова отжать и надеть на тело. Не следует стоять босиком на льду или холодной земле. Не позволяйте себе заснуть, пока не начнете согреваться. Если вы начали дрожать, это очень хороший признак – организм согревается, отметили в МЧС.При оказании помощи человеку, длительное время находящемуся в холодной воде, нельзя давать ему алкогольные напитки. Спасатели рекомендуют быстро переодеть пострадавшего в сухую одежду и как можно скорее доставить его в теплое помещение.

https://ria.ru/20210412/na-tonkom-ldu-1727921003.html

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, весна, лед, общество