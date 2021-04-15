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В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
Выход на тонкий весенний лед может стоить жизни, так как в это время он уже хрупкий и не издает характерного треска при разломе, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T02:39
2021-04-15T02:39
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
весна
лед
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выход на тонкий весенний лед может стоить жизни, так как в это время он уже хрупкий и не издает характерного треска при разломе, предупреждает МЧС России.В случае же провала под лед спасатели советуют стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, приняв горизонтальное положение по направлению течения. Затем следует попытаться осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу. Если лед выдержал, можно начать, перекатываясь, ползти к берегу в ту сторону, откуда пришли.На берегу необходимо снять с себя всю одежду, максимально отжать нижнее белье, вытереться им, снова отжать и надеть на тело. Не следует стоять босиком на льду или холодной земле. Не позволяйте себе заснуть, пока не начнете согреваться. Если вы начали дрожать, это очень хороший признак – организм согревается, отметили в МЧС.При оказании помощи человеку, длительное время находящемуся в холодной воде, нельзя давать ему алкогольные напитки. Спасатели рекомендуют быстро переодеть пострадавшего в сухую одежду и как можно скорее доставить его в теплое помещение.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, весна, лед, общество

В МЧС предупредили об опасности весеннего льда

02:39 15.04.2021
 
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской областиСотрудники МЧС РФ вытаскивают из воды грузовой автомобиль, который провалился под лед на озере Байкал
Сотрудники МЧС РФ вытаскивают из воды грузовой автомобиль, который провалился под лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выход на тонкий весенний лед может стоить жизни, так как в это время он уже хрупкий и не издает характерного треска при разломе, предупреждает МЧС России.
"Не стоит испытывать судьбу, так как лед весной очень хрупкий и не издает характерного треска при провале под него. Настоятельно призываем граждан не выходить на лед, а родителям внимательно следить за своими детьми. Цена пренебрежения правилами – человеческая, а, возможно, и детская жизнь", - сказал собеседник агентства.
В случае же провала под лед спасатели советуют стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, приняв горизонтальное положение по направлению течения. Затем следует попытаться осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу. Если лед выдержал, можно начать, перекатываясь, ползти к берегу в ту сторону, откуда пришли.
На берегу необходимо снять с себя всю одежду, максимально отжать нижнее белье, вытереться им, снова отжать и надеть на тело. Не следует стоять босиком на льду или холодной земле. Не позволяйте себе заснуть, пока не начнете согреваться. Если вы начали дрожать, это очень хороший признак – организм согревается, отметили в МЧС.
При оказании помощи человеку, длительное время находящемуся в холодной воде, нельзя давать ему алкогольные напитки. Спасатели рекомендуют быстро переодеть пострадавшего в сухую одежду и как можно скорее доставить его в теплое помещение.
На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемы - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 15:41Хорошие новости
На тонком льду: как московские спасатели патрулируют водоемыЕжегодно сотни людей проваливаются под лед. У взрослого, вероятно, хватит сил выбраться из полыньи, детям это сделать гораздо сложнее. Спасатели по несколько раз в день патрулируют водоемы. На вызов реагирует моментально. Ведь у пострадавшего совсем мало времени: переохлаждение грозит остановкой сердца.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваВесналедОбщество
 
 
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