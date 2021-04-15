В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской областиСотрудники МЧС РФ вытаскивают из воды грузовой автомобиль, который провалился под лед на озере Байкал
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Выход на тонкий весенний лед может стоить жизни, так как в это время он уже хрупкий и не издает характерного треска при разломе, предупреждает МЧС России.
"Не стоит испытывать судьбу, так как лед весной очень хрупкий и не издает характерного треска при провале под него. Настоятельно призываем граждан не выходить на лед, а родителям внимательно следить за своими детьми. Цена пренебрежения правилами – человеческая, а, возможно, и детская жизнь", - сказал собеседник агентства.
В случае же провала под лед спасатели советуют стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, приняв горизонтальное положение по направлению течения. Затем следует попытаться осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу. Если лед выдержал, можно начать, перекатываясь, ползти к берегу в ту сторону, откуда пришли.
На берегу необходимо снять с себя всю одежду, максимально отжать нижнее белье, вытереться им, снова отжать и надеть на тело. Не следует стоять босиком на льду или холодной земле. Не позволяйте себе заснуть, пока не начнете согреваться. Если вы начали дрожать, это очень хороший признак – организм согревается, отметили в МЧС.
При оказании помощи человеку, длительное время находящемуся в холодной воде, нельзя давать ему алкогольные напитки. Спасатели рекомендуют быстро переодеть пострадавшего в сухую одежду и как можно скорее доставить его в теплое помещение.
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