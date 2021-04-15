Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210415/kurs-1728407370.html
ЦБ Сирии повысил официальный курс доллара на 100%
ЦБ Сирии повысил официальный курс доллара на 100%
Правительство Сирии в четверг приняло решение о повышении официального курса доллара США на 100%, до 2512 сирийских фунтов, сообщается в распространенном ЦБ САР РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:25
2021-04-15T14:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727183081_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_21213954a69780ad712a68cdeed99753.jpg
БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Правительство Сирии в четверг приняло решение о повышении официального курса доллара США на 100%, до 2512 сирийских фунтов, сообщается в распространенном ЦБ САР бюллетене по банковскому делу и обмену валют.До четверга официальный курс доллара во всех банках страны составлял 1256 фунтов.На фоне усугубления экономического кризиса в САР в стране продолжает действовать черный рынок, где за доллар при официальном курсе в 1256 предлагали от 3 до 4,5 тысяч фунтов. Обмен валюты без государственной лицензии в Сирии является уголовным преступлением, однако даже угроза лишения свободы и высокие штрафы не в состоянии полностью ликвидировать спекуляции валютой на черном рынке.
https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727183081_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_bac9d338f635c6e21f78097d16eec202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, цены на нефть, сирия, сша, в мире

ЦБ Сирии повысил официальный курс доллара на 100%

14:25 15.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Правительство Сирии в четверг приняло решение о повышении официального курса доллара США на 100%, до 2512 сирийских фунтов, сообщается в распространенном ЦБ САР бюллетене по банковскому делу и обмену валют.
"Курс обмена американского доллара повышается до 2512 сирийских фунтов", - говорится в заявлении.
До четверга официальный курс доллара во всех банках страны составлял 1256 фунтов.
На фоне усугубления экономического кризиса в САР в стране продолжает действовать черный рынок, где за доллар при официальном курсе в 1256 предлагали от 3 до 4,5 тысяч фунтов. Обмен валюты без государственной лицензии в Сирии является уголовным преступлением, однако даже угроза лишения свободы и высокие штрафы не в состоянии полностью ликвидировать спекуляции валютой на черном рынке.
Рабочий в мастерской в Старом городе Дамаска - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 13:43Война в Сирии
"Санкции страшнее бомб". Как экономика Сирии борется за существование
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦены на нефтьСирияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния