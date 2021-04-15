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ЦБ Сирии повысил официальный курс доллара на 100%

ЦБ Сирии повысил официальный курс доллара на 100%

Правительство Сирии в четверг приняло решение о повышении официального курса доллара США на 100%, до 2512 сирийских фунтов, сообщается в распространенном ЦБ САР РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:25

2021-04-15T14:25

2021-04-15T14:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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цены на нефть

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БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Правительство Сирии в четверг приняло решение о повышении официального курса доллара США на 100%, до 2512 сирийских фунтов, сообщается в распространенном ЦБ САР бюллетене по банковскому делу и обмену валют.До четверга официальный курс доллара во всех банках страны составлял 1256 фунтов.На фоне усугубления экономического кризиса в САР в стране продолжает действовать черный рынок, где за доллар при официальном курсе в 1256 предлагали от 3 до 4,5 тысяч фунтов. Обмен валюты без государственной лицензии в Сирии является уголовным преступлением, однако даже угроза лишения свободы и высокие штрафы не в состоянии полностью ликвидировать спекуляции валютой на черном рынке.

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динамика курсов валют, цены на нефть, сирия, сша, в мире