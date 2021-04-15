https://ria.ru/20210415/kurs-1728407370.html
ЦБ Сирии повысил официальный курс доллара на 100%
ЦБ Сирии повысил официальный курс доллара на 100%
Правительство Сирии в четверг приняло решение о повышении официального курса доллара США на 100%, до 2512 сирийских фунтов, сообщается в распространенном ЦБ САР РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:25
2021-04-15T14:25
2021-04-15T14:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727183081_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_21213954a69780ad712a68cdeed99753.jpg
БЕЙРУТ, 15 апр - РИА Новости. Правительство Сирии в четверг приняло решение о повышении официального курса доллара США на 100%, до 2512 сирийских фунтов, сообщается в распространенном ЦБ САР бюллетене по банковскому делу и обмену валют.До четверга официальный курс доллара во всех банках страны составлял 1256 фунтов.На фоне усугубления экономического кризиса в САР в стране продолжает действовать черный рынок, где за доллар при официальном курсе в 1256 предлагали от 3 до 4,5 тысяч фунтов. Обмен валюты без государственной лицензии в Сирии является уголовным преступлением, однако даже угроза лишения свободы и высокие штрафы не в состоянии полностью ликвидировать спекуляции валютой на черном рынке.
https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727183081_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_bac9d338f635c6e21f78097d16eec202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, цены на нефть, сирия, сша, в мире