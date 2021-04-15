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Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на полтора рубля
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на полтора рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,6916 рубля - до 92,2307 рубля, курс доллара - на 1,2982 рубля, до 76,9808 рубля,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:06
2021-04-15T13:06
2021-04-15T13:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,6916 рубля - до 92,2307 рубля, курс доллара - на 1,2982 рубля, до 76,9808 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,4753 рубля, составив 83,8433 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика