https://ria.ru/20210415/krym-1728444895.html

В Крыму не будут вводить жесткий локдаун из-за коронавируса

В Крыму не будут вводить жесткий локдаун из-за коронавируса

Закрытия или ограничения деятельности предприятий туристической сферы в Крыму из-за эпидемиологической ситуации не будет, сказал глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:37

2021-04-15T17:37

2021-04-15T17:37

наталья пеньковская

туризм

куда можно лететь

отдых на море

коронавирус в россии

куда поехать

туризм

туристы

сергей аксенов (политик)

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АЛУШТА (Крым), 15 апр – РИА Новости. Закрытия или ограничения деятельности предприятий туристической сферы в Крыму из-за эпидемиологической ситуации не будет, сказал глава региона Сергей Аксенов.Он добавил, что власти региона и Роспотребнадзор продолжат контроль учреждений курортной сферы и общепита. Глава Крыма также добавил, что помощь в улучшении эпидемиологической ситуации окажет летняя погода.Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели.За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 95 случаев коронавируса, всего зафиксировано около 39 тысяч случаев заболевания.

https://ria.ru/20210415/krym-1728388337.html

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2021

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