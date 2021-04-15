https://ria.ru/20210415/krym-1728444895.html
В Крыму не будут вводить жесткий локдаун из-за коронавируса
В Крыму не будут вводить жесткий локдаун из-за коронавируса
Закрытия или ограничения деятельности предприятий туристической сферы в Крыму из-за эпидемиологической ситуации не будет, сказал глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:37
2021-04-15T17:37
2021-04-15T17:37
наталья пеньковская
туризм
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сергей аксенов (политик)
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АЛУШТА (Крым), 15 апр – РИА Новости. Закрытия или ограничения деятельности предприятий туристической сферы в Крыму из-за эпидемиологической ситуации не будет, сказал глава региона Сергей Аксенов.Он добавил, что власти региона и Роспотребнадзор продолжат контроль учреждений курортной сферы и общепита. Глава Крыма также добавил, что помощь в улучшении эпидемиологической ситуации окажет летняя погода.Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели.За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 95 случаев коронавируса, всего зафиксировано около 39 тысяч случаев заболевания.
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наталья пеньковская, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус в россии, куда поехать, туризм, туристы, сергей аксенов (политик), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым
АЛУШТА (Крым), 15 апр – РИА Новости. Закрытия или ограничения деятельности предприятий туристической сферы в Крыму из-за эпидемиологической ситуации не будет, сказал глава региона Сергей Аксенов.
"Цифры (заражаемости) пошли на спад, сейчас — опять на увеличение. По разным прогнозам, третья волна может быть. Самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет точно. Закрывать сферы туротрасли не будем принципиально", — сказал он журналистам в кулуарах форума "Открытый Крым".
Он добавил, что власти региона и Роспотребнадзор продолжат контроль учреждений курортной сферы и общепита. Глава Крыма также добавил, что помощь в улучшении эпидемиологической ситуации окажет летняя погода.
"По различным экспертным оценкам, вирус в теплую погоду при температуре выше 25 градусов теряет подвижность. Прошлый год нам показал: Крым принял большое число туристов, а уровень заражений до сентября, когда дети пошли в школу, был на уровне 20-25 человек в день", — добавил он.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели.
За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 95 случаев коронавируса, всего зафиксировано около 39 тысяч случаев заболевания.