Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210415/krym-1728444895.html
В Крыму не будут вводить жесткий локдаун из-за коронавируса
В Крыму не будут вводить жесткий локдаун из-за коронавируса
Закрытия или ограничения деятельности предприятий туристической сферы в Крыму из-за эпидемиологической ситуации не будет, сказал глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:37
2021-04-15T17:37
наталья пеньковская
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус в россии
куда поехать
туризм
туристы
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155853/23/1558532379_0:46:2831:1638_1920x0_80_0_0_04cff9aedc1ee828f0222e423f9e3934.jpg
АЛУШТА (Крым), 15 апр – РИА Новости. Закрытия или ограничения деятельности предприятий туристической сферы в Крыму из-за эпидемиологической ситуации не будет, сказал глава региона Сергей Аксенов.Он добавил, что власти региона и Роспотребнадзор продолжат контроль учреждений курортной сферы и общепита. Глава Крыма также добавил, что помощь в улучшении эпидемиологической ситуации окажет летняя погода.Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели.За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 95 случаев коронавируса, всего зафиксировано около 39 тысяч случаев заболевания.
https://ria.ru/20210415/krym-1728388337.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155853/23/1558532379_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f2ddde6c4e5b1a901ce205400b4af20d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья пеньковская, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус в россии, куда поехать, туризм, туристы, сергей аксенов (политик), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым

В Крыму не будут вводить жесткий локдаун из-за коронавируса

17:37 15.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты
Отдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛУШТА (Крым), 15 апр – РИА Новости. Закрытия или ограничения деятельности предприятий туристической сферы в Крыму из-за эпидемиологической ситуации не будет, сказал глава региона Сергей Аксенов.
"Цифры (заражаемости) пошли на спад, сейчас — опять на увеличение. По разным прогнозам, третья волна может быть. Самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет точно. Закрывать сферы туротрасли не будем принципиально", — сказал он журналистам в кулуарах форума "Открытый Крым".
Он добавил, что власти региона и Роспотребнадзор продолжат контроль учреждений курортной сферы и общепита. Глава Крыма также добавил, что помощь в улучшении эпидемиологической ситуации окажет летняя погода.
"По различным экспертным оценкам, вирус в теплую погоду при температуре выше 25 градусов теряет подвижность. Прошлый год нам показал: Крым принял большое число туристов, а уровень заражений до сентября, когда дети пошли в школу, был на уровне 20-25 человек в день", — добавил он.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели.
За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19. За последние сутки зафиксировано 95 случаев коронавируса, всего зафиксировано около 39 тысяч случаев заболевания.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 13:04
В Крыму готовы разместить туристов, лишившихся отдыха в Турции
 
ТуризмНаталья Пеньковскаякуда можно лететьотдых на мореКоронавирус в Россиикуда поехатьТуризмтуристыСергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния