Аксенов назвал новые санкции США против России "обычной историей"

"Это обычная история. Сегодня у меня к некоторым коллегам вопрос: как вы его (санкционный список – ред.) миновали? На какую разведку работаете? Я утрирую, понятно. Сегодня все участники процесса в санкционном списке, кого нет в нем – сейчас обратимся. Не отвлекайтесь, мы все в одной лодке находимся, они каждый день будут выдумывать новые санкции", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о санкциях США в отношении министра крымского правительства и глав управлений силовых ведомств региона.