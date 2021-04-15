Аксенов назвал новые санкции США против России "обычной историей"
16:07 15.04.2021 (обновлено: 16:59 15.04.2021)
АЛУШТА (Крым), 15 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "обычной историей" новые санкции США в отношении крымских руководителей силовых ведомств и члена крымского правительства и попросил никого не отвлекаться от работы.
США ввели санкции против пяти физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, а также трех организаций за строительство Крымского моста и ситуацию с Крымом, сообщила ранее пресс-служба американского минфина.
"Это обычная история. Сегодня у меня к некоторым коллегам вопрос: как вы его (санкционный список – ред.) миновали? На какую разведку работаете? Я утрирую, понятно. Сегодня все участники процесса в санкционном списке, кого нет в нем – сейчас обратимся. Не отвлекайтесь, мы все в одной лодке находимся, они каждый день будут выдумывать новые санкции", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о санкциях США в отношении министра крымского правительства и глав управлений силовых ведомств региона.
В санкционный список включены глава компании "Мостотрест" Леонид Рыженькин, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, глава МВД Крыма Павел Каранда, глава регионального управления ФСБ Леонид Михальчук и глава управления Следственного комитета России по республике Владимир Терентьев.