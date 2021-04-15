https://ria.ru/20210415/krym-1728388337.html

В Крыму готовы разместить туристов, лишившихся отдыха в Турции

В Крыму готовы разместить туристов, лишившихся отдыха в Турции

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что курортные регионы полуострова могут принять всех туристов, которые лишись возможности отдохнуть в... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:04

2021-04-15T13:04

2021-04-15T16:31

туризм

туристы

россия

владимир константинов

новости - туризм

ялта

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что курортные регионы полуострова могут принять всех туристов, которые лишись возможности отдохнуть в Турции.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня."Для Крыма это очень хороший шанс. Мы попытаемся его использовать в полной мере и... разместить всех тех, кто не смог попасть в Турцию, у нас такая возможность есть. Дополнительно только май-июнь по местам бронирования порядка миллиона туристов мы можем принять, не считая частного сектора", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что сейчас разброс цен большой, "но цены нормальные, приемлемые". "Во всяком случае, по тому уровню бронирования, который мы рассматриваем, есть и по 2 тысячи за номер, есть и 5 тысяч. У нас очень большой спектр", - отметил Константинов.По его словам, если Ялта славится своими VIP-отелями с высокими ценами на отдых, то бюджетные номера можно найти в других курортных регионах полуострова, среди которых Черноморский и Раздольненский районы.Спикер крымского парламента добавил, что на полуострове идет масштабное преобразование курортной инфраструктуры. "Главная задача, которая стоит, - удержать туристов, чтобы это не было разовой акцией. Если нам это удастся, то это поднимет экономику региона совершенно на другой уровень", - сказал он.

https://ria.ru/20210415/turtsiya-1728370271.html

россия

ялта

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, россия, владимир константинов, новости - туризм, ялта, турция