https://ria.ru/20210415/krym-1728388337.html
В Крыму готовы разместить туристов, лишившихся отдыха в Турции
В Крыму готовы разместить туристов, лишившихся отдыха в Турции
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что курортные регионы полуострова могут принять всех туристов, которые лишись возможности отдохнуть в... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:04
2021-04-15T13:04
2021-04-15T16:31
туризм
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новости - туризм
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что курортные регионы полуострова могут принять всех туристов, которые лишись возможности отдохнуть в Турции.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня."Для Крыма это очень хороший шанс. Мы попытаемся его использовать в полной мере и... разместить всех тех, кто не смог попасть в Турцию, у нас такая возможность есть. Дополнительно только май-июнь по местам бронирования порядка миллиона туристов мы можем принять, не считая частного сектора", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что сейчас разброс цен большой, "но цены нормальные, приемлемые". "Во всяком случае, по тому уровню бронирования, который мы рассматриваем, есть и по 2 тысячи за номер, есть и 5 тысяч. У нас очень большой спектр", - отметил Константинов.По его словам, если Ялта славится своими VIP-отелями с высокими ценами на отдых, то бюджетные номера можно найти в других курортных регионах полуострова, среди которых Черноморский и Раздольненский районы.Спикер крымского парламента добавил, что на полуострове идет масштабное преобразование курортной инфраструктуры. "Главная задача, которая стоит, - удержать туристов, чтобы это не было разовой акцией. Если нам это удастся, то это поднимет экономику региона совершенно на другой уровень", - сказал он.
https://ria.ru/20210415/turtsiya-1728370271.html
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