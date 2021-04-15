https://ria.ru/20210415/krym-1728343958.html

В Крыму оценили вероятность введения новых ограничений по COVID-19

В Крыму оценили вероятность введения новых ограничений по COVID-19

В Крыму пока не планируется вводить дополнительных ограничений из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, дальнейшее развитие ситуации будет... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:49

2021-04-15T08:49

2021-04-15T08:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

наталья пеньковская

владимир константинов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727857536_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_e1b6fce008d06e3f8bbcb381d4765237.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. В Крыму пока не планируется вводить дополнительных ограничений из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, дальнейшее развитие ситуации будет внимательно отслеживаться, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели.По его словам, туристическая сфера крайне важна для крымской экономики, но вопросами охраны здоровья пренебрегать никто не будет."Будем надеяться, что наметившаяся тенденция дальнейшего развития не получит. Крым активно вакцинируется, показатели заболеваемости у нас пока не такие и грозные. Будем делать все от нас зависящее, чтобы и ситуацию с коронавирусом удержать под контролем, и крымский курорт загрузить", - сказал Константинов.За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19. Летальных случаев за весь период пандемии - 1140, всего зафиксировано около 39 тысяч случаев заболевания. На стационарном лечении с диагнозом коронавирус находится 1469 пациентов, 110 пациентов - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728272214.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/putin-1728227905.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, наталья пеньковская, владимир константинов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество