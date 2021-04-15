В Крыму оценили вероятность введения новых ограничений по COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. В Крыму пока не планируется вводить дополнительных ограничений из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, дальнейшее развитие ситуации будет внимательно отслеживаться, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекций в Крыму вырос в два раза за последние две недели.
"Это настораживающая тенденция, особенно в канун майских праздников, на которые мы ждем массовый заезд гостей на территорию Крыма. Пока никаких дополнительных ограничений в связи с этим не планируется, но мы будем внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации", - сказал Константинов журналистам.
По его словам, туристическая сфера крайне важна для крымской экономики, но вопросами охраны здоровья пренебрегать никто не будет.
"Будем надеяться, что наметившаяся тенденция дальнейшего развития не получит. Крым активно вакцинируется, показатели заболеваемости у нас пока не такие и грозные. Будем делать все от нас зависящее, чтобы и ситуацию с коронавирусом удержать под контролем, и крымский курорт загрузить", - сказал Константинов.
За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19. Летальных случаев за весь период пандемии - 1140, всего зафиксировано около 39 тысяч случаев заболевания. На стационарном лечении с диагнозом коронавирус находится 1469 пациентов, 110 пациентов - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.