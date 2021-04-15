https://ria.ru/20210415/kreml-1728406368.html

Кремль запросит информацию по делу уральца, застреленного силовиками

Кремль запросит информацию по делу уральца, застреленного силовиками

Кремль запросит информацию по якобы присвоению грифа "совершенно секретно" делу похитителя обоев Владимира Таушанкова, застреленного силовиками, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:20

2021-04-15T14:20

2021-04-15T14:20

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кремль запросит информацию по якобы присвоению грифа "совершенно секретно" делу похитителя обоев Владимира Таушанкова, застреленного силовиками, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Свердловский областной суд опроверг информацию о том, что он якобы присвоил гриф "совершенно секретно" делу Таушанкова.В ночь на 1 июня 2020 года силовики штурмовали квартиру в Екатеринбурге, в которой закрылся Владимир Таушанков, подозреваемый в хищении обоев из магазина. Во время штурма он оказал сопротивление бойцам СОБРа и погиб, в руках Таушанков якобы держал похожий на оружие предмет. СК возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Таушанков в тот момент был в состоянии невменяемости, не отдавал отчет своим действиям. Позже Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях сотрудников Росгвардии, применивших оружие в отношении подозреваемого в хищении обоев.

https://ria.ru/20201221/ekspertiza-1590162639.html

екатеринбург

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, екатеринбург, происшествия