Кремль запросит информацию по делу уральца, застреленного силовиками
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кремль запросит информацию по якобы присвоению грифа "совершенно секретно" делу похитителя обоев Владимира Таушанкова, застреленного силовиками, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Свердловский областной суд опроверг информацию о том, что он якобы присвоил гриф "совершенно секретно" делу Таушанкова.
"Я здесь вообще не владею деталями. Мы обязательно запросим информацию на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не обратит ли Кремль внимание на то, что суд прикрывается государственной тайной, хотя речь идет о четырех рулонах обоев.
В ночь на 1 июня 2020 года силовики штурмовали квартиру в Екатеринбурге, в которой закрылся Владимир Таушанков, подозреваемый в хищении обоев из магазина. Во время штурма он оказал сопротивление бойцам СОБРа и погиб, в руках Таушанков якобы держал похожий на оружие предмет. СК возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Таушанков в тот момент был в состоянии невменяемости, не отдавал отчет своим действиям. Позже Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях сотрудников Росгвардии, применивших оружие в отношении подозреваемого в хищении обоев.
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