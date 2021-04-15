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Кремль запросит информацию по делу уральца, застреленного силовиками
Кремль запросит информацию по делу уральца, застреленного силовиками
Кремль запросит информацию по якобы присвоению грифа "совершенно секретно" делу похитителя обоев Владимира Таушанкова, застреленного силовиками, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:20
2021-04-15T14:20
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кремль запросит информацию по якобы присвоению грифа "совершенно секретно" делу похитителя обоев Владимира Таушанкова, застреленного силовиками, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Свердловский областной суд опроверг информацию о том, что он якобы присвоил гриф "совершенно секретно" делу Таушанкова.В ночь на 1 июня 2020 года силовики штурмовали квартиру в Екатеринбурге, в которой закрылся Владимир Таушанков, подозреваемый в хищении обоев из магазина. Во время штурма он оказал сопротивление бойцам СОБРа и погиб, в руках Таушанков якобы держал похожий на оружие предмет. СК возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Таушанков в тот момент был в состоянии невменяемости, не отдавал отчет своим действиям. Позже Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях сотрудников Росгвардии, применивших оружие в отношении подозреваемого в хищении обоев.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, екатеринбург, происшествия

Кремль запросит информацию по делу уральца, застреленного силовиками

14:20 15.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кремль запросит информацию по якобы присвоению грифа "совершенно секретно" делу похитителя обоев Владимира Таушанкова, застреленного силовиками, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Свердловский областной суд опроверг информацию о том, что он якобы присвоил гриф "совершенно секретно" делу Таушанкова.

"Я здесь вообще не владею деталями. Мы обязательно запросим информацию на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не обратит ли Кремль внимание на то, что суд прикрывается государственной тайной, хотя речь идет о четырех рулонах обоев.

В ночь на 1 июня 2020 года силовики штурмовали квартиру в Екатеринбурге, в которой закрылся Владимир Таушанков, подозреваемый в хищении обоев из магазина. Во время штурма он оказал сопротивление бойцам СОБРа и погиб, в руках Таушанков якобы держал похожий на оружие предмет. СК возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Таушанков в тот момент был в состоянии невменяемости, не отдавал отчет своим действиям. Позже Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях сотрудников Росгвардии, применивших оружие в отношении подозреваемого в хищении обоев.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 09:24
Экспертиза признала невменяемым застреленного силовиками уральца
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Свердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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