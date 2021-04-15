https://ria.ru/20210415/kreml-1728382227.html
В Кремле рассказали о сроках визита Путина в Сербию
В Кремле рассказали о сроках визита Путина в Сербию
Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Сербию согласуют, когда позволит эпидемиологическая ситуация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:39
2021-04-15T12:39
2021-04-15T12:42
сербия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Сербию согласуют, когда позволит эпидемиологическая ситуация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава сербского МИД Никола Селакович заявил в интервью ряду СМИ, в числе которых РИА Новости, что в ходе поездки в Россию обсудит возможный визит в Сербию президента РФ Владимира Путина."Есть, действительно, действующее приглашение президенту (РФ - ред.) посетить Сербию. Вы знаете, что президент очень дорожит нашими братскими и партнерскими отношениями, причем такие субстантивные, серьезные и взаимовыгодные отношения для народов двух стран. И, разумеется, как только эпидемиологическая ситуация будет позволять, то очень быстро по дипломатическим каналам согласуют сроки такого визита", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в планах у Путина визит в Сербию.Министр иностранных дел Сербии прибывает 15 апреля в Москву с рабочим визитом по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. По словам Селаковича, планируется обсудить углубление двустороннего сотрудничества, продолжение политических консультаций по плану, который был подписан в ходе визита Лаврова в Белград, продолжение российской поддержки Сербии в переговорах по Косово и Метохии, укрепление договорной базы между странами.
https://ria.ru/20210415/selaovich-1728348259.html
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