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В Кремле рассказали о сроках визита Путина в Сербию
В Кремле рассказали о сроках визита Путина в Сербию
Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Сербию согласуют, когда позволит эпидемиологическая ситуация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:39
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сербия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Сербию согласуют, когда позволит эпидемиологическая ситуация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава сербского МИД Никола Селакович заявил в интервью ряду СМИ, в числе которых РИА Новости, что в ходе поездки в Россию обсудит возможный визит в Сербию президента РФ Владимира Путина."Есть, действительно, действующее приглашение президенту (РФ - ред.) посетить Сербию. Вы знаете, что президент очень дорожит нашими братскими и партнерскими отношениями, причем такие субстантивные, серьезные и взаимовыгодные отношения для народов двух стран. И, разумеется, как только эпидемиологическая ситуация будет позволять, то очень быстро по дипломатическим каналам согласуют сроки такого визита", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в планах у Путина визит в Сербию.Министр иностранных дел Сербии прибывает 15 апреля в Москву с рабочим визитом по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. По словам Селаковича, планируется обсудить углубление двустороннего сотрудничества, продолжение политических консультаций по плану, который был подписан в ходе визита Лаврова в Белград, продолжение российской поддержки Сербии в переговорах по Косово и Метохии, укрепление договорной базы между странами.
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сербия

В Кремле рассказали о сроках визита Путина в Сербию

12:39 15.04.2021 (обновлено: 12:42 15.04.2021)
 
© Радио Sputnik /Сергей ТучинМанежная площадь в Москве 17 апреля 2020 года
Манежная площадь в Москве 17 апреля 2020 года - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Радио Sputnik /Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Сербию согласуют, когда позволит эпидемиологическая ситуация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава сербского МИД Никола Селакович заявил в интервью ряду СМИ, в числе которых РИА Новости, что в ходе поездки в Россию обсудит возможный визит в Сербию президента РФ Владимира Путина.
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Никола Селакович: на Сербию постоянно давят из-за отношений с Россией
"Есть, действительно, действующее приглашение президенту (РФ - ред.) посетить Сербию. Вы знаете, что президент очень дорожит нашими братскими и партнерскими отношениями, причем такие субстантивные, серьезные и взаимовыгодные отношения для народов двух стран. И, разумеется, как только эпидемиологическая ситуация будет позволять, то очень быстро по дипломатическим каналам согласуют сроки такого визита", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в планах у Путина визит в Сербию.
Министр иностранных дел Сербии прибывает 15 апреля в Москву с рабочим визитом по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. По словам Селаковича, планируется обсудить углубление двустороннего сотрудничества, продолжение политических консультаций по плану, который был подписан в ходе визита Лаврова в Белград, продолжение российской поддержки Сербии в переговорах по Косово и Метохии, укрепление договорной базы между странами.
 
Сербия
 
 
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