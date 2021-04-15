Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/krasnoyarsk-1728344850.html
В Красноярском крае толпа мужчин ворвалась в больницу и напала на врача
В Красноярском крае толпа мужчин ворвалась в больницу и напала на врача
В Красноярском крае компания пьяных молодых людей ворвалась в приемный покой больницы и один из них избил врача, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:59
2021-04-15T10:48
россия
гумвд
красноярский край
заозерный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 апр — РИА Новости. В Красноярском крае компания пьяных молодых людей ворвалась в приемный покой больницы и один из них избил врача, сообщает краевой главк МВД.Инцидент произошел накануне в городе Заозерном. В полицию позвонила медсестра местной больницы и сообщила, что несколько молодых людей шумят и бьют стекла в приемном покое. Как выяснилось, они требовали оказать помощь одному из них — он упал и поранил лоб.На крики вышел хирург и заверил, что их другу помогут. Затем он направился в ординаторскую, чтобы подготовиться к работе. Через несколько минут туда ворвался один из молодых людей и стал хамить врачу. Тот попросил его успокоиться и вести себя прилично, но молодой человек набросился на него.Полиция возбудила уголовное дело о побоях. Напавшему на врача грозит до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210409/proisshestvie-1727467215.html
россия
красноярский край
заозерный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, красноярский край, заозерный, происшествия

В Красноярском крае толпа мужчин ворвалась в больницу и напала на врача

08:59 15.04.2021 (обновлено: 10:48 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 апр — РИА Новости. В Красноярском крае компания пьяных молодых людей ворвалась в приемный покой больницы и один из них избил врача, сообщает краевой главк МВД.
Инцидент произошел накануне в городе Заозерном. В полицию позвонила медсестра местной больницы и сообщила, что несколько молодых людей шумят и бьют стекла в приемном покое. Как выяснилось, они требовали оказать помощь одному из них — он упал и поранил лоб.
На крики вышел хирург и заверил, что их другу помогут. Затем он направился в ординаторскую, чтобы подготовиться к работе. Через несколько минут туда ворвался один из молодых людей и стал хамить врачу. Тот попросил его успокоиться и вести себя прилично, но молодой человек набросился на него.
Полиция возбудила уголовное дело о побоях. Напавшему на врача грозит до двух лет лишения свободы.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 07:52
В Кузбассе задержали женщину, напавшую на врача поликлиники
 
РоссияГУМВДКрасноярский крайЗаозерныйПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Медведь вышел к школе в сахалинском селе
12:23В ЛНР обвинили Киев в установке мин рядом с участком разведения сил
12:21Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
12:20В ФРГ оценили сообщения о спецпосланнике США по "Северному потоку — 2"
12:16Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
12:16Дмитрий Певцов предложил вернуть пятилетки в экономику
12:14В Госдуме проведут встречу с представителями Google
12:14В Москве задержали обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году
12:12В Минсельхозе прокомментировали сообщения о подорожании конфет и вафель
12:10Алушта ужесточает график подачи воды для жителей
12:10Коллекторы "Сбера" внедрили технологию распознавания лжи
12:09На Урале рассказали о состоянии детей, выживших при пожаре в частном доме
12:08Жительница Ярославской области ответит в суде за убийство соседской кошки
12:07Путин и Лукашенко обсудили график предстоящих встреч
11:53Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
11:52Украина попросила Запад вернуть ей ядерное оружие
11:48Мэр Геленджика сообщил об обысках в кабинетах двух его замов
11:46Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
11:42В Турции заявили о нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной
11:39Эксперты рассказали, когда россияне смогут приехать в Испанию
Лента новостейМолния