https://ria.ru/20210415/krasnoyarsk-1728344850.html
В Красноярском крае толпа мужчин ворвалась в больницу и напала на врача
В Красноярском крае толпа мужчин ворвалась в больницу и напала на врача
В Красноярском крае компания пьяных молодых людей ворвалась в приемный покой больницы и один из них избил врача, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:59
2021-04-15T08:59
2021-04-15T10:48
россия
гумвд
красноярский край
заозерный
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 апр — РИА Новости. В Красноярском крае компания пьяных молодых людей ворвалась в приемный покой больницы и один из них избил врача, сообщает краевой главк МВД.Инцидент произошел накануне в городе Заозерном. В полицию позвонила медсестра местной больницы и сообщила, что несколько молодых людей шумят и бьют стекла в приемном покое. Как выяснилось, они требовали оказать помощь одному из них — он упал и поранил лоб.На крики вышел хирург и заверил, что их другу помогут. Затем он направился в ординаторскую, чтобы подготовиться к работе. Через несколько минут туда ворвался один из молодых людей и стал хамить врачу. Тот попросил его успокоиться и вести себя прилично, но молодой человек набросился на него.Полиция возбудила уголовное дело о побоях. Напавшему на врача грозит до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210409/proisshestvie-1727467215.html
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красноярский край
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россия, гумвд, красноярский край, заозерный, происшествия