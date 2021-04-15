https://ria.ru/20210415/krasnoyarsk-1728344850.html

В Красноярском крае толпа мужчин ворвалась в больницу и напала на врача

В Красноярском крае толпа мужчин ворвалась в больницу и напала на врача

В Красноярском крае компания пьяных молодых людей ворвалась в приемный покой больницы и один из них избил врача, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:59

2021-04-15T08:59

2021-04-15T10:48

россия

гумвд

красноярский край

заозерный

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 апр — РИА Новости. В Красноярском крае компания пьяных молодых людей ворвалась в приемный покой больницы и один из них избил врача, сообщает краевой главк МВД.Инцидент произошел накануне в городе Заозерном. В полицию позвонила медсестра местной больницы и сообщила, что несколько молодых людей шумят и бьют стекла в приемном покое. Как выяснилось, они требовали оказать помощь одному из них — он упал и поранил лоб.На крики вышел хирург и заверил, что их другу помогут. Затем он направился в ординаторскую, чтобы подготовиться к работе. Через несколько минут туда ворвался один из молодых людей и стал хамить врачу. Тот попросил его успокоиться и вести себя прилично, но молодой человек набросился на него.Полиция возбудила уголовное дело о побоях. Напавшему на врача грозит до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210409/proisshestvie-1727467215.html

россия

красноярский край

заозерный

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, красноярский край, заозерный, происшествия