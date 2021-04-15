Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210415/kostroma-1728477612.html
Задержан замглавы департамента экономики мэрии Москвы
Задержан замглавы департамента экономики мэрии Москвы
Полиция задержала заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому, рассказал РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:50
2021-04-15T23:53
россия
происшествия
онк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/04/1559770463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2169bf0feda4ad53c848676388cd89d2.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Полиция задержала заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому, рассказал РИА Новости зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев."Находится в ИВС на Петровке", — сказал правозащитник.По его словам, у чиновника нет жалоб на условия содержания.Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.
https://ria.ru/20210414/zloupotreblenie-1728229812.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155977/04/1559770463_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cd588c4613517c38e6b7e81170dc588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, происшествия, онк, москва

Задержан замглавы департамента экономики мэрии Москвы

19:50 15.04.2021 (обновлено: 23:53 15.04.2021)
 
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыДиректор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома
Директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Полиция задержала заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому, рассказал РИА Новости зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев.
"Находится в ИВС на Петровке", — сказал правозащитник.
По его словам, у чиновника нет жалоб на условия содержания.
Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 13:39
Главу УФНС по Пензенской области задержали по делу о злоупотреблении
 
РоссияПроисшествияОНКМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
04:10СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
04:10Россиянам рассказали, как дешево починить смартфон
03:47"Две великие державы": Байден выступил с речью об отношениях с Россией
03:45Мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта, сообщает СМИ
03:34Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
03:29В Белом доме рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
03:25НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете
03:21В России началось строительство завода по производству ударных дронов
03:15Эксперт рассказал, что делать, если вам попалась дефектная банкнота
03:13В России приступили к созданию летающего автомобиля "Циклокар"
03:08Петербургские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
02:53ГИБДД назвала четыре главные ошибки при сдаче экзамена на права
02:35На юго-востоке Москвы частично рухнула крыша горящего склада
02:32Израиль ударил по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из сектора Газа
02:16Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
02:15Аналитики дали совет, как получить пассивный доход в сто тысяч рублей
02:10Россиянам посоветовали есть почки
02:09Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
02:07Ученые нашли вещества для восстановления печени алкоголиков
Лента новостейМолния