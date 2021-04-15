https://ria.ru/20210415/kostroma-1728477612.html

Задержан замглавы департамента экономики мэрии Москвы

Задержан замглавы департамента экономики мэрии Москвы

Полиция задержала заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому, рассказал РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:50

2021-04-15T19:50

2021-04-15T23:53

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происшествия

онк

москва

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Полиция задержала заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому, рассказал РИА Новости зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев."Находится в ИВС на Петровке", — сказал правозащитник.По его словам, у чиновника нет жалоб на условия содержания.Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.

https://ria.ru/20210414/zloupotreblenie-1728229812.html

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2021

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россия, происшествия, онк, москва