https://ria.ru/20210415/kosmonavty-1728386315.html

Правительство утвердило индексацию окладов космонавтов

Правительство утвердило индексацию окладов космонавтов

Правительство России утвердило индексацию окладов космонавтов, по некоторым категориям увеличение будет более чем двукратным, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:55

2021-04-15T12:55

2021-04-15T12:55

наука

космос - риа наука

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило индексацию окладов космонавтов, по некоторым категориям увеличение будет более чем двукратным, сообщается на сайте кабмина."Должностные оклады российских космонавтов будут увеличены. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в положение о материальном обеспечении космонавтов", - говорится в сообщении.Отмечается, что корректировки касаются нескольких категорий специалистов. согласно новому постановлению, оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 тысячи до 129,5 тысячи рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тысячи до 135,8 тысячи рублей, у тех из них, кто уже совершил полёт в космос, – с 69,6 тысячи до 139,2 тысячи рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов – с 88,4 тысячи до 165,9 тысячи рублей.Добавляется, что должностной оклад – одна из составляющих зарплат космонавтов. Отмечается, что в целом их зарплаты складываются из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.Ранее директор департамента кадровой и социальной политики "Роскосмоса" Владимир Матвейчук сообщил РИА Новости, что зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тысяч.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/1728010727.html

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Космонавты: "Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной" Российский экипаж МКС поздравил всех с профессиональным праздником и 60-летием первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на ракете-носителе "Восток-1" совершил первый полет на орбиту Земли. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую эту дату Международным день полета человека в космос. 2021-04-15T12:55 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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космос - риа наука, михаил мишустин