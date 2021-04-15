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Препарат от COVID "МИР-19" получил разрешение на вторую фазу исследований
Препарат от COVID "МИР-19" получил разрешение на вторую фазу исследований
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение второй фазы клинических исследований препарата для профилактики и лечения... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:07
2021-04-15T14:07
2021-04-15T14:55
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение второй фазы клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавируса "МИР-19".Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова."Мы полностью готовы", — добавила глава агентства.Как уточнила Скворцова, вторая фаза займет несколько месяцев, поэтому разработчики ожидают регистрацию препарата к концу года."МИР-19" запатентовали 11 апреля. Эта аббревиатура расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом в отношении SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным путем.Лекарство разработали по поручению Скворцовой. По ее словам, испытания на животных и в клеточной культуре доказали безопасность и высокую эффективность "МИР-19". Вирусную нагрузку удалось снизить в десять тысяч раз, что делает препарат фактически антидотом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство
получило разрешение на проведение второй фазы клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавируса "МИР-19".
Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова
.
"Мы полностью готовы", — добавила глава агентства.
Как уточнила Скворцова, вторая фаза займет несколько месяцев, поэтому разработчики ожидают регистрацию препарата к концу года.
"МИР-19" запатентовали 11 апреля. Эта аббревиатура расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом в отношении SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным путем.
Лекарство разработали по поручению Скворцовой. По ее словам, испытания на животных и в клеточной культуре доказали безопасность и высокую эффективность "МИР-19". Вирусную нагрузку удалось снизить в десять тысяч раз, что делает препарат фактически антидотом.