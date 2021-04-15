https://ria.ru/20210415/koronavirus-1728384247.html

Академик заявил о возможности хронического течения COVID-19

Академик заявил о возможности хронического течения COVID-19

Коронавирус может протекать в хронической форме, есть те, кто болел вирусом 2-3 раза, сообщил академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:50

2021-04-15T12:50

2021-04-15T12:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

российская академия наук

юнеско

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

александр чучалин

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Коронавирус может протекать в хронической форме, есть те, кто болел вирусом 2-3 раза, сообщил академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председатель правления Российского респираторного общества, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Чучалин."Хроническое течение COVID. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть ли те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь? И я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да, есть такие больные. Ну это что, новая болезнь или продолжение той болезни, которая была? И я особое внимание обращаю на то, что это больные в постковидном периоде, больные с хронической гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови)", - сказал Чучалин в рамках онлайн-собрания Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Реабилитация после COVID-19: от синдрома хронической усталости – до пневмофиброза" в МИА "Россия сегодня".По его мнению, нужно создавать диспансеры для реабилитации переболевших коронавирусом.

https://ria.ru/20210414/koronavirus-1728187662.html

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коронавирус в россии, россия, российская академия наук, юнеско, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, александр чучалин, общество