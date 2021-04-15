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Кремль прокомментировал решение США не отправлять корабли в Черное море
Кремль прокомментировал решение США не отправлять корабли в Черное море
Преждевременно говорить о разрядке ситуации вокруг Украины после решения США не отправлять два корабля в Черное море, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:37
2021-04-15T13:30
черное море
сша
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Преждевременно говорить о разрядке ситуации вокруг Украины после решения США не отправлять два корабля в Черное море, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё. В четверг агентству стало известно, что турецкие власти были уведомлены об отмене прохода кораблей США. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позже подтвердил, что США "устно сказали, что проход кораблей отменен", но "если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня".Журналисты поинтересовались у Пескова, будет ли решение США способствовать разрядке ситуации вокруг Украины."Конечно, в этой ситуации любые дополнительные моменты военные ведут к очередному витку напряжения, но пока, конечно, говорить о том, что ненаправление двух кораблей как-то приведет к разрядке, пока преждевременно", - сказал Песков.
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черное море, сша, в мире

Кремль прокомментировал решение США не отправлять корабли в Черное море

12:37 15.04.2021 (обновлено: 13:30 15.04.2021)
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Преждевременно говорить о разрядке ситуации вокруг Украины после решения США не отправлять два корабля в Черное море, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё. В четверг агентству стало известно, что турецкие власти были уведомлены об отмене прохода кораблей США. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позже подтвердил, что США "устно сказали, что проход кораблей отменен", но "если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня".
Журналисты поинтересовались у Пескова, будет ли решение США способствовать разрядке ситуации вокруг Украины.
"Конечно, в этой ситуации любые дополнительные моменты военные ведут к очередному витку напряжения, но пока, конечно, говорить о том, что ненаправление двух кораблей как-то приведет к разрядке, пока преждевременно", - сказал Песков.
Совместные учения стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 04:35
Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
 
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