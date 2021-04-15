https://ria.ru/20210415/korabli-1728337235.html
Пентагон не комментирует сведения об отмене прохода кораблей через Босфор
Пентагон не комментирует сведения об отмене прохода кораблей через Босфор
Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения об отмене прохода двух военных кораблей США через Босфор в Черное море. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T05:04
2021-04-15T05:04
2021-04-15T05:29
джон кирби
министерство обороны сша
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монтре
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения об отмене прохода двух военных кораблей США через Босфор в Черное море.Ранее источник в МИД Турции заявил РИА Новости, что посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
https://ria.ru/20210414/ukazyvat-1728251811.html
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джон кирби, министерство обороны сша, турция, монтре, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения об отмене прохода двух военных кораблей США через Босфор в Черное море.
Ранее источник в МИД Турции заявил РИА Новости, что посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.
"Мы продолжаем очень внимательно следить за ситуацией в регионе. Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали. Мы регулярно работаем в Черном море и во многих других районах по всему региону", - заявили в Пентагоне.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.