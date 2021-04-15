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Пентагон не комментирует сведения об отмене прохода кораблей через Босфор
Пентагон не комментирует сведения об отмене прохода кораблей через Босфор
Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения об отмене прохода двух военных кораблей США через Босфор в Черное море. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T05:04
2021-04-15T05:29
джон кирби
министерство обороны сша
турция
монтре
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения об отмене прохода двух военных кораблей США через Босфор в Черное море.Ранее источник в МИД Турции заявил РИА Новости, что посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
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джон кирби, министерство обороны сша, турция, монтре, вашингтон (город), сша, в мире

Пентагон не комментирует сведения об отмене прохода кораблей через Босфор

05:04 15.04.2021 (обновлено: 05:29 15.04.2021)
 
© Фото : U.S. 6th Fleet/Austin G. CollinsАмериканский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря
Американский эсминец USS Roosevelt во время транзита в направлении Черного моря - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : U.S. 6th Fleet/Austin G. Collins
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения об отмене прохода двух военных кораблей США через Босфор в Черное море.
Ранее источник в МИД Турции заявил РИА Новости, что посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.
"Мы продолжаем очень внимательно следить за ситуацией в регионе. Нам известно о сообщениях о кораблях, но по соображением безопасности мы не обсуждаем такого рода оперативные детали. Мы регулярно работаем в Черном море и во многих других районах по всему региону", - заявили в Пентагоне.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черном море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
Эсминец ВМС США USS Roosevelt в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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