https://ria.ru/20210415/kom-1728331254.html

Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома

Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома

Можно, используя "сложный процент" или "вклад с капитализацией", увеличивать накопления на депозите, рассказал агентству "Прайм" директор департамента рынков... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T01:15

2021-04-15T01:15

2021-04-15T01:16

андрей аржанухин

accent capital

россия

инвестиции

вклады

общество

экономика

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Можно, используя "сложный процент" или "вклад с капитализацией", увеличивать накопления на депозите, рассказал агентству "Прайм" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.По его словам, можно капитализировать проценты и на доходах с ценных бумаг, если купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями, не выводить на банковский счет, а опять покупать ценные бумаги. Аналитик советует обратить внимание на паевой инвестиционный фонд (ПИФ), где все средства реинвестируется автоматически. "Выбирать продукты и стратегии, со сложным процентом или реинвестированием следует тогда, когда ваша задача заработать максимально и вам для текущего потребления этот доход не нужен. Если же вы понимаете, что инвестированные деньги вам могут понадобиться в любой момент, смысла от использования "сложного процента" нет", — предупредил Аржанухин.

https://ria.ru/20210408/vklady-1727290778.html

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2021

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андрей аржанухин, accent capital, россия, инвестиции, вклады, общество, экономика