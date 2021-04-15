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Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Можно, используя "сложный процент" или "вклад с капитализацией", увеличивать накопления на депозите, рассказал агентству "Прайм" директор департамента рынков... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T01:15
2021-04-15T01:15
2021-04-15T01:16
андрей аржанухин
accent capital
россия
инвестиции
вклады
общество
экономика
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Можно, используя "сложный процент" или "вклад с капитализацией", увеличивать накопления на депозите, рассказал агентству "Прайм" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.По его словам, можно капитализировать проценты и на доходах с ценных бумаг, если купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями, не выводить на банковский счет, а опять покупать ценные бумаги. Аналитик советует обратить внимание на паевой инвестиционный фонд (ПИФ), где все средства реинвестируется автоматически. "Выбирать продукты и стратегии, со сложным процентом или реинвестированием следует тогда, когда ваша задача заработать максимально и вам для текущего потребления этот доход не нужен. Если же вы понимаете, что инвестированные деньги вам могут понадобиться в любой момент, смысла от использования "сложного процента" нет", — предупредил Аржанухин.
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андрей аржанухин, accent capital, россия, инвестиции, вклады, общество, экономика
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости.
Можно, используя "сложный процент" или "вклад с капитализацией", увеличивать накопления на депозите, рассказал агентству "Прайм
" директор департамента рынков капитала Accent Capital
Андрей Аржанухин.
"В таких случаях банки обычно указывают ставку с учетом капитализации и без нее. Однако разница при нынешних ставках вряд ли будет существенный, но заработать дополнительные несколько десятых процента можно", — заметил эксперт.
По его словам, можно капитализировать проценты и на доходах с ценных бумаг, если купоны по облигации или дивиденды, полученные от владения акциями, не выводить на банковский счет, а опять покупать ценные бумаги. Аналитик советует обратить внимание на паевой инвестиционный фонд (ПИФ), где все средства реинвестируется автоматически.
"Выбирать продукты и стратегии, со сложным процентом или реинвестированием следует тогда, когда ваша задача заработать максимально и вам для текущего потребления этот доход не нужен. Если же вы понимаете, что инвестированные деньги вам могут понадобиться в любой момент, смысла от использования "сложного процента" нет", — предупредил Аржанухин.