https://ria.ru/20210415/kirilenko-1728414218.html

Суд признал соучредителя "Кофемании" Кириленко банкротом

Суд признал соучредителя "Кофемании" Кириленко банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом известного бизнесмена Сергея Кириленко, экс-владельца Собинбанка и Русского ипотечного банка, соучредителя сети кофеен... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:55

2021-04-15T14:55

2021-04-15T14:55

россия

вадим мошкович

русагро

москва

экономика

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом известного бизнесмена Сергея Кириленко, экс-владельца Собинбанка и Русского ипотечного банка, соучредителя сети кофеен "Кофемания" и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Первую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Кириленко в феврале 2020 года по заявлению банка "Развитие-Столица". В реестр требований кредиторов Кириленко тогда была включена его задолженность перед банком в размере около 263 миллионов рублей, возникшая из кредитного договора. Финансовым управляющим суд утвердил Александра Шинкаренко.Представитель должника возражал против введения начальной процедуры банкротства. По его словам, доходы Кириленко в последние годы позволяют ему рассчитаться с кредиторами. В частности, согласно справке, переданной в дело, в 2017 году официальный доход бизнесмена превысил 300 миллионов рублей. Как заявил представитель должника, Кириленко ведет переговоры с кредиторами, в том числе с Вадимом Мошковичем, бывшим партнером по девелоперской компании "Масштаб" и холдингу "Русагро".За время реструктуризации в реестр Кириленко было включено еще одно требование "Развитие-Столицы" и требования еще как минимум семи кредиторов на общую сумму не менее 3,6 миллиарда рублей. Основным кредитором является московский банк "Финсервис", входящий в топ-100 в России, обязательства перед ним составляют около 2 миллиардов рублей.Кириленко был совладельцем и председателем правления Собинбанка и Русского ипотечного банка, совладельцем "Масштаба" и "Русагро" Мошковича. По состоянию на 2019 год, как следует из материалов суда, владел долями в девелопере АО "Инвесттраст" (строит ЖК "Новые Ватутинки"), АО "Модный Континент" (сети магазинов "Инсити", "Дезео"), ООО "Камино" (сеть кофеен "Кофемания").Как говорил в феврале 2020 года представитель должника в суде, Кириленко занимал должность президента "Инвесттраста", но был вынужден приостановить деятельность и уйти в неоплачиваемый отпуск из-за возбуждения дела о банкротстве, чтобы избавить компанию от репутационных рисков. По оценке московских властей, принадлежащий Кириленко "Инвесттраст" в первом полугодии 2019 года занимал шестое место по объемам ввода жилья в Москве.

https://realty.ria.ru/20210325/bankrot-1602864628.html

https://ria.ru/20210311/korkunov-1600813043.html

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россия, вадим мошкович, русагро , москва, экономика