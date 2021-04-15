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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210415/kino-1728231521.html
В прокат вышел "Отец" c Энтони Хопкинсом, один из лучших фильмов "Оскара"
В прокат вышел "Отец" c Энтони Хопкинсом, один из лучших фильмов "Оскара"
Присуждение "Оскара" — всегда хороший повод для того, чтобы порыться в списках номинантов и найти что-то неожиданное. Например, "Отец" (в кинотеатрах с 15... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:00
2021-04-15T08:37
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Егор Беликов. Присуждение "Оскара" — всегда хороший повод для того, чтобы порыться в списках номинантов и найти что-то неожиданное. Например, "Отец" (в кинотеатрах с 15 апреля) — фильм, похожий на спектакль, о семье и старости, с гениальным Энтони Хопкинсом в главной роли. Эту картину очень увлекательно смотреть, несмотря на сложность темы. И, что самое главное, приятно ее обдумывать после. На что стоит обратить внимание, когда пойдете в кино, — в материале РИА Новости.Папа может все что угодноСюжет поначалу кажется тривиальным. Мужчина пенсионного возраста по имени Энтони (Энтони Хопкинс) вроде бы мирно доживает свои дни в стариковской квартире. По хозяйству ему помогает взрослая дочь Энн (Оливия Колман). Неспешная, можно даже сказать, бездейственная драма. Но не все так просто. Внезапно дочь меняет внешность. Или это не дочь, а медсестра, которую она наняла? Вдруг появляется и исчезает ее муж (Марк Гэтисс). Сама Энн то обещает уехать в Испанию навсегда, то говорит, что уже вернулась оттуда. В голове у Энтони, который, как мы понимаем к какому-то моменту, страдает старческой деменцией, все путается. А может, путаница в голове того, кто смотрит этот фильм?За кулисами сознанияЗдесь нужно сделать два шага назад и понять, кто же это снял и зачем. Режиссер фильма, номинированного на "Оскар" аж в шести категориях, — как ни удивительно, дебютант. Впрочем, начинать в новых областях искусства ему не привыкать. Флориан Зеллер — французский поначалу писатель (причем первый роман опубликовал в 22 года), затем драматург (и тоже состоявшийся: все пьесы его трилогии "Отец" — "Мать" — "Сын" шли в театрах в России и во многих других странах). Оцените нетривиальность художественного решения. Зеллер хочет смутить нас до такой степени, чтобы мы представили себя на месте главного героя с деменцией. Режиссеру необходимо выбить у зрителя почву из-под ног, заставить его засомневаться в том, что глаза ему не врут. Для этого постановщик начинает (внимание!) видоизменять декорации. Фильм неслучайно сделан таким камерным, очень театральным. Действие заключено в четырех стенах, как в тюрьму (лишь раз Оливия Колман выйдет на улицу). Так вот, квартира, явно давно обжитая и любимая Энтони, на наших глазах превращается в иллюстрацию безумия. Стены двигаются и исчезают, как и вещи на полках, как и мебель. Причем все это заметить не так-то просто без предварительной подсказки. Но Зеллер как раз и хочет, чтобы вы замечали почти невидимые изменения лишь периферийно, не улавливая суть происходящего до конца. Понемногу возникает ощущение, что вы смотрите фильм режиссера хитрого и демонического, кого-то наподобие Дэвида Линча. Во всем происходящем, в каждой реплике, мимическом движении артистов видится тайна и мистика.Дед, пей таблеткиНо "Отец" — это вовсе не заумное кино, которое поймет и осилит не каждый. Напротив, режиссер вовремя приводит таинственный сюжет к тому моменту, где уместно объяснить все странности происходящего. И экранная загадка вдруг превращается в драму. Все это стало возможным благодаря не только Зеллеру, но и поразительной самоотверженности и одновременно самоиронии Энтони Хопкинса. Перед нами 83-летний классик, у которого, кстати, до сих пор всего один "Оскар" (разумеется, за "Молчание ягнят", и это страшно несправедливо). Удивительно, что он, несмотря на почтенный возраст, не отказался от такой роли. Не у каждого молодого актера нашлось бы столько смелости, чтобы сыграть практически самого себя со всей возможной откровенностью. Персонажа даже переименовали в Энтони (в пьесе протагониста звали Андре).Вообще, весь фильм — это потрясающий актерский бенефис. В камерных обстоятельствах, где ничто не отвлекает от игры артистов, исполнителям приходится выдавать все возможное.Оливия Колман поразительна в роли дочери, которая не в силах сдать отца в дом престарелых и потому не может устроить собственную жизнь (очень странно, что ее так и не номинировали на "Оскар"). У британца Марка Гэтисса немного экранного времени, и он использует его по максимуму. В этой картине он таинственный и пугающий, словно карлик в "Твин Пиксе".Кстати, об "Оскарах". Хотя у "Отца" впечатляющее количество номинаций для дебютного фильма, картина, скорее всего, не получит ничего. Во всяком случае, так считают зарубежные букмекеры. Это особенно несправедливо, учитывая, что пандемийный 2020 год был слабейшим чуть ли не во всей истории кинематографа, а "Отец" действительно не похож на обычный оскаровский фильм.Это что-то иное, виртуозно сделанное и интеллигентно, со вкусом поданное. Возможно, потому, что картина отчетливо европейская, не похожая на американских конкурентов. Очень жаль, но такова жизнь. Эту горькую мысль фильм Флориана Зеллера тоже отчетливо транслирует.
https://ria.ru/20210410/kino-1727553337.html
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В прокат вышел "Отец" c Энтони Хопкинсом, один из лучших фильмов "Оскара"

08:00 15.04.2021 (обновлено: 08:37 15.04.2021)
 
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Отец"
Кадр из фильма Отец - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Егор Беликов. Присуждение "Оскара" — всегда хороший повод для того, чтобы порыться в списках номинантов и найти что-то неожиданное. Например, "Отец" (в кинотеатрах с 15 апреля) — фильм, похожий на спектакль, о семье и старости, с гениальным Энтони Хопкинсом в главной роли. Эту картину очень увлекательно смотреть, несмотря на сложность темы. И, что самое главное, приятно ее обдумывать после. На что стоит обратить внимание, когда пойдете в кино, — в материале РИА Новости.

Папа может все что угодно

Сюжет поначалу кажется тривиальным. Мужчина пенсионного возраста по имени Энтони (Энтони Хопкинс) вроде бы мирно доживает свои дни в стариковской квартире. По хозяйству ему помогает взрослая дочь Энн (Оливия Колман).
Неспешная, можно даже сказать, бездейственная драма. Но не все так просто. Внезапно дочь меняет внешность. Или это не дочь, а медсестра, которую она наняла? Вдруг появляется и исчезает ее муж (Марк Гэтисс). Сама Энн то обещает уехать в Испанию навсегда, то говорит, что уже вернулась оттуда.
В голове у Энтони, который, как мы понимаем к какому-то моменту, страдает старческой деменцией, все путается. А может, путаница в голове того, кто смотрит этот фильм?
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Отец"
Кадр из фильма Отец - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
Кадр из фильма "Отец"

За кулисами сознания

Здесь нужно сделать два шага назад и понять, кто же это снял и зачем. Режиссер фильма, номинированного на "Оскар" аж в шести категориях, — как ни удивительно, дебютант. Впрочем, начинать в новых областях искусства ему не привыкать. Флориан Зеллер — французский поначалу писатель (причем первый роман опубликовал в 22 года), затем драматург (и тоже состоявшийся: все пьесы его трилогии "Отец" — "Мать" — "Сын" шли в театрах в России и во многих других странах).
Оцените нетривиальность художественного решения. Зеллер хочет смутить нас до такой степени, чтобы мы представили себя на месте главного героя с деменцией. Режиссеру необходимо выбить у зрителя почву из-под ног, заставить его засомневаться в том, что глаза ему не врут.
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"На съемочной площадке фильма "Отец"
На съемочной площадке фильма Отец
1 из 3
На съемочной площадке фильма "Отец"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Отец"
Кадр из фильма Отец
2 из 3
Кадр из фильма "Отец"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"

Фильм "Отец"

Кадр из фильма Отец
3 из 3

Фильм "Отец"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
1 из 3
На съемочной площадке фильма "Отец"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
2 из 3
Кадр из фильма "Отец"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
3 из 3

Фильм "Отец"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
Для этого постановщик начинает (внимание!) видоизменять декорации. Фильм неслучайно сделан таким камерным, очень театральным. Действие заключено в четырех стенах, как в тюрьму (лишь раз Оливия Колман выйдет на улицу). Так вот, квартира, явно давно обжитая и любимая Энтони, на наших глазах превращается в иллюстрацию безумия. Стены двигаются и исчезают, как и вещи на полках, как и мебель. Причем все это заметить не так-то просто без предварительной подсказки. Но Зеллер как раз и хочет, чтобы вы замечали почти невидимые изменения лишь периферийно, не улавливая суть происходящего до конца. Понемногу возникает ощущение, что вы смотрите фильм режиссера хитрого и демонического, кого-то наподобие Дэвида Линча. Во всем происходящем, в каждой реплике, мимическом движении артистов видится тайна и мистика.
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"На съемочной площадке фильма "Отец"
На съемочной площадке фильма Отец
1 из 3
На съемочной площадке фильма "Отец"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"

Энтони Хопкинс и Флориан Зеллер на съемочной площадке фильма "Отец"

На съемочной площадке фильма Отец
2 из 3

Энтони Хопкинс и Флориан Зеллер на съемочной площадке фильма "Отец"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"

Съемки фильма "Отец"

На съемочной площадке фильма Отец
3 из 3

Съемки фильма "Отец"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
1 из 3
На съемочной площадке фильма "Отец"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
2 из 3

Энтони Хопкинс и Флориан Зеллер на съемочной площадке фильма "Отец"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
3 из 3

Съемки фильма "Отец"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"

Дед, пей таблетки

Но "Отец" — это вовсе не заумное кино, которое поймет и осилит не каждый. Напротив, режиссер вовремя приводит таинственный сюжет к тому моменту, где уместно объяснить все странности происходящего. И экранная загадка вдруг превращается в драму.
Все это стало возможным благодаря не только Зеллеру, но и поразительной самоотверженности и одновременно самоиронии Энтони Хопкинса. Перед нами 83-летний классик, у которого, кстати, до сих пор всего один "Оскар" (разумеется, за "Молчание ягнят", и это страшно несправедливо). Удивительно, что он, несмотря на почтенный возраст, не отказался от такой роли. Не у каждого молодого актера нашлось бы столько смелости, чтобы сыграть практически самого себя со всей возможной откровенностью. Персонажа даже переименовали в Энтони (в пьесе протагониста звали Андре).
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Отец"
Кадр из фильма Отец
1 из 3
Кадр из фильма "Отец"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"

Эпизод фильма "Отец"

Кадр из фильма Отец
2 из 3

Эпизод фильма "Отец"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"

Фрагмент фильма "Отец"

Кадр из фильма Отец
3 из 3

Фрагмент фильма "Отец"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
1 из 3
Кадр из фильма "Отец"
© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
2 из 3

Эпизод фильма "Отец"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
3 из 3

Фрагмент фильма "Отец"

© Предоставлено кинокомпанией "Русский Репортаж"
Вообще, весь фильм — это потрясающий актерский бенефис. В камерных обстоятельствах, где ничто не отвлекает от игры артистов, исполнителям приходится выдавать все возможное.
Оливия Колман поразительна в роли дочери, которая не в силах сдать отца в дом престарелых и потому не может устроить собственную жизнь (очень странно, что ее так и не номинировали на "Оскар"). У британца Марка Гэтисса немного экранного времени, и он использует его по максимуму. В этой картине он таинственный и пугающий, словно карлик в "Твин Пиксе".
Кстати, об "Оскарах". Хотя у "Отца" впечатляющее количество номинаций для дебютного фильма, картина, скорее всего, не получит ничего. Во всяком случае, так считают зарубежные букмекеры. Это особенно несправедливо, учитывая, что пандемийный 2020 год был слабейшим чуть ли не во всей истории кинематографа, а "Отец" действительно не похож на обычный оскаровский фильм.
Это что-то иное, виртуозно сделанное и интеллигентно, со вкусом поданное. Возможно, потому, что картина отчетливо европейская, не похожая на американских конкурентов.
Очень жаль, но такова жизнь. Эту горькую мысль фильм Флориана Зеллера тоже отчетливо транслирует.
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