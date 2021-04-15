https://ria.ru/20210415/khatkov-1728481188.html

Врачи оценили признание Хатькова Американской ассоциацией хирургов

Врачи оценили признание Хатькова Американской ассоциацией хирургов

Вхождение в состав Американской ассоциации хирургов директора Московского клинического научного центра имени Логинова, главного онколога Москвы Игоря Хатькова... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:09

2021-04-15T20:09

2021-04-15T20:09

россия

андрей каприн

сша

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вхождение в состав Американской ассоциации хирургов директора Московского клинического научного центра имени Логинова, главного онколога Москвы Игоря Хатькова является признанием того, что Россия остается в мировой хирургической команде, это очень важно и почетно, считают опрошенные РИА Новости врачи.Ранее сообщалось, что Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов, впервые российский онколог вошел в состав этой ассоциации.Он отметил, что Хатьков известный специалист, один из крупнейших хирургов в Европе, который делает малотравматические операции.В свою очередь, главный внештатный онколог Минздрава России, директор НМИЦ радиологии имени Герцена Андрей Каприн подчеркнул, что любое вхождение российских ученых, особенно в такую ассоциацию, является очень почетным и важным.Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией страны. В ее состав входят самые выдающиеся хирурги США и ведущие хирурги со всего мира, говорится на сайте ассоциации.

https://ria.ru/20210407/onkologi-1727257141.html

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2021

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россия, андрей каприн, сша, общество