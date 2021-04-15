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Врачи оценили признание Хатькова Американской ассоциацией хирургов
Врачи оценили признание Хатькова Американской ассоциацией хирургов
Вхождение в состав Американской ассоциации хирургов директора Московского клинического научного центра имени Логинова, главного онколога Москвы Игоря Хатькова... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:09
2021-04-15T20:09
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вхождение в состав Американской ассоциации хирургов директора Московского клинического научного центра имени Логинова, главного онколога Москвы Игоря Хатькова является признанием того, что Россия остается в мировой хирургической команде, это очень важно и почетно, считают опрошенные РИА Новости врачи.Ранее сообщалось, что Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов, впервые российский онколог вошел в состав этой ассоциации.Он отметил, что Хатьков известный специалист, один из крупнейших хирургов в Европе, который делает малотравматические операции.В свою очередь, главный внештатный онколог Минздрава России, директор НМИЦ радиологии имени Герцена Андрей Каприн подчеркнул, что любое вхождение российских ученых, особенно в такую ассоциацию, является очень почетным и важным.Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией страны. В ее состав входят самые выдающиеся хирурги США и ведущие хирурги со всего мира, говорится на сайте ассоциации.
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россия, андрей каприн, сша, общество

Врачи оценили признание Хатькова Американской ассоциацией хирургов

20:09 15.04.2021
 
© Фото : Департамент здравоохранения города МосквыСпециалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков
Специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вхождение в состав Американской ассоциации хирургов директора Московского клинического научного центра имени Логинова, главного онколога Москвы Игоря Хатькова является признанием того, что Россия остается в мировой хирургической команде, это очень важно и почетно, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Ранее сообщалось, что Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов, впервые российский онколог вошел в состав этой ассоциации.

"Это очень приятно, что в международном сообществе такого уровня есть российский хирург... Важно, что Россия остается в мировой хирургической команде, для нас это признание", - сказал главный внештатный хирург Минздрава России директор НМИЦ хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили.

Он отметил, что Хатьков известный специалист, один из крупнейших хирургов в Европе, который делает малотравматические операции.
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В свою очередь, главный внештатный онколог Минздрава России, директор НМИЦ радиологии имени Герцена Андрей Каприн подчеркнул, что любое вхождение российских ученых, особенно в такую ассоциацию, является очень почетным и важным.

"Это большая заслуга этого человека... Игорь Евгеньевич абсолютно заслужил, он труженик, человек, который очень много делает, в том числе для онкологической службы", - уточнил Каприн.

Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией страны. В ее состав входят самые выдающиеся хирурги США и ведущие хирурги со всего мира, говорится на сайте ассоциации.
 
РоссияАндрей КапринСШАОбщество
 
 
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