https://ria.ru/20210415/khatkov-1728480185.html

Российский онколог впервые вошел в Американскую ассоциацию хирургов

Российский онколог впервые вошел в Американскую ассоциацию хирургов

Главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов, сообщил РИА Новости представитель доктора. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:02

2021-04-15T20:02

2021-04-15T21:57

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москва

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов, сообщил РИА Новости представитель доктора."Решение об избрании российского специалиста — впервые в истории организации — было принято в июне 2020 года. Совет ассоциации поддержал его единогласно. Сегодня, 15 апреля, оно официально утверждено на общем собрании старейшей и самой престижной хирургической организации в мире", — добавил собеседник агентства.Это событие подтвердило, что Россия остается в мировой хирургической команде, это очень важно и почетно, считают опрошенные РИА Новости врачи.Он отметил, что Хатьков — известный специалист, один из крупнейших хирургов в Европе, который делает малотравматические операции.В свою очередь, главный внештатный онколог Минздрава, директор НМИЦ радиологии имени Герцена Андрей Каприн подчеркнул, что любое вхождение российских ученых, особенно в такую ассоциацию, является очень почетным и важным."Это большая заслуга этого человека. <...> Игорь Евгеньевич абсолютно заслужил, он труженик, человек, который очень много делает, в том числе для онкологической службы", — добавил Каприн.Хатьков — выпускник Саратовского государственного медицинского института, онколог и хирург, автор более 290 научных работ и семи монографий. Он первым в России выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию и имеет обширный опыт подобных операций. Они считаются одними из самых трудновыполнимых среди лапароскопических операций.Хатьков удостоен множества наград и премий, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, премии правительства в области науки и техники, а также наград международных ассоциаций. Среди них награда Европейской ассоциации эндоскопической хирургии "За лучшие работы по темам выполнения лапароскопических операций у онкологических больных и лапароскопических вмешательств при опухолях панкреатодуоденальной зоны в Праге" и дипломы Европейских ассоциаций "За лучшие работы в области лапароскопических онкологических процедур и лапароскопической хирургии панкреатодуоденальных опухолей".Американская хирургическая ассоциация основана в 1880 году и является старейшей и самой престижной хирургической организацией в мире. В ее состав входят известнейшие хирурги, президенты мировых профильных ассоциаций из ведущих медицинских учреждений.

https://ria.ru/20210407/onkologi-1727257141.html

https://ria.ru/20210131/tabletka-1595377318.html

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россия, москва, общество