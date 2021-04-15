https://ria.ru/20210415/katoliki-1728361362.html

В Минске выбрали нового главу белорусских католиков

В Минске выбрали нового главу белорусских католиков

Новый председатель Конференции католических епископов избран в Белоруссии, им стал епископ Витебский Олег Буткевич, сообщила пресс-служба Римско-католической... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:01

2021-04-15T11:01

2021-04-15T11:02

религия и мировоззрение

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич)

белоруссия

ватикан

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МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Новый председатель Конференции католических епископов избран в Белоруссии, им стал епископ Витебский Олег Буткевич, сообщила пресс-служба Римско-католической церкви (РКЦ) в стране.Конференция католических епископов Белоруссии - коллегиальный орган национального церковно-административного управления католической церкви в республике - создана в 1999 году. Первым председателем этой структуры был избран кардинал Казимир Свёнтэк. Сегодня в ее состав входят восемь иерархов."В Минске прошло 80-е пленарное заседание Конференции католических епископов в Белоруссии, приуроченное к 30-летию возрождения структур католической церкви в нашей стране… Главным пунктом повестки … стало избрание нового председателя, должность которого освободилась после выхода на пенсию архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи с достижением им 75-летнего возраста. В результате голосования новым председателем Конференции католических епископов в Белоруссии был избран епископ Витебский Олег Буткевич", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКЦ в республике.Ранее Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования".До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Он вернулся в Минск в конце 2020 года, спустя почти четыре месяца, после чего подал в отставку. Источник при Святом престоле сообщал РИА Новости, что отставка Кондрусевича стала частью соглашения, которого достигли власти Белоруссии и представители Ватикана в целях урегулирования непростой ситуации вокруг этого видного церковного иерарха.Папа Римский Франциск принял отставку Кондрусевича и назначил временно управлять католической церковью в Белоруссии Казимира Великосельца, который до этого был епископом-помощником Пинской епархии.

https://ria.ru/20210210/kondrusevich-1596779529.html

https://ria.ru/20201002/katoliki-1578078418.html

белоруссия

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич), белоруссия, ватикан