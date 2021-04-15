https://ria.ru/20210415/katera-1728483640.html

Украинский флот обвинил ФСБ в создании препятствий в Азовском море

Украинский флот обвинил ФСБ в создании препятствий в Азовском море

Генштаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ России в Азовском море пытались препятствовать действиям украинских ВМС на боевом дежурстве. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T20:34

2021-04-15T20:34

2021-04-15T23:23

россия

азовское море

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Генштаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ России в Азовском море пытались препятствовать действиям украинских ВМС на боевом дежурстве."Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ России в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.Какие-либо подробности инцидента не приводятся.

https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html

россия

азовское море

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азовское море, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире