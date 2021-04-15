https://ria.ru/20210415/katera-1728483640.html
Украинский флот обвинил ФСБ в создании препятствий в Азовском море
Украинский флот обвинил ФСБ в создании препятствий в Азовском море
Генштаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ России в Азовском море пытались препятствовать действиям украинских ВМС на боевом дежурстве. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:34
2021-04-15T20:34
2021-04-15T23:23
россия
азовское море
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Генштаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ России в Азовском море пытались препятствовать действиям украинских ВМС на боевом дежурстве."Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ России в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.Какие-либо подробности инцидента не приводятся.
https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html
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россия, азовское море, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире