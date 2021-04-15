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Украинский флот обвинил ФСБ в создании препятствий в Азовском море
Украинский флот обвинил ФСБ в создании препятствий в Азовском море
Генштаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ России в Азовском море пытались препятствовать действиям украинских ВМС на боевом дежурстве. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:34
2021-04-15T23:23
россия
азовское море
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Генштаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ России в Азовском море пытались препятствовать действиям украинских ВМС на боевом дежурстве."Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ России в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.Какие-либо подробности инцидента не приводятся.
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россия, азовское море, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире

Украинский флот обвинил ФСБ в создании препятствий в Азовском море

20:34 15.04.2021 (обновлено: 23:23 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПатрульный катер типа Island "Славянск", переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Патрульный катер типа Island Славянск, переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Генштаб ВС Украины заявил, что катера ФСБ России в Азовском море пытались препятствовать действиям украинских ВМС на боевом дежурстве.
"Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ России в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 08:00
Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань
Какие-либо подробности инцидента не приводятся.
 
РоссияАзовское мореВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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