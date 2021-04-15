https://ria.ru/20210415/issledovanie-1728373246.html

"Роснефть" внесла вклад в исследования белой чайки

"Роснефть" внесла вклад в исследования белой чайки

Арктический научный центр "Роснефти" совместно с Арктическим и антарктическим НИИ получили первые результаты комплексного исследования популяции белой чайки –... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:54

2021-04-15T11:54

2021-04-15T12:11

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Арктический научный центр "Роснефти" совместно с Арктическим и антарктическим НИИ получили первые результаты комплексного исследования популяции белой чайки – одного из самых малоизученных видов полярных птиц, сообщила руководитель исследований Мария Гаврило."Белая чайка гнездится только на самых высоких широтах. Она не выходит на материк, а гнездовья наблюдаются там, где нет обычных человеческих поселений. В июне, когда начинается сезон гнездования, к местам обитания чайки очень трудно добраться", - отметила Гаврило на пресс-конференции, посвященной программе сохранения биоразнообразия, которую "Роснефть" реализует на своих лицензионных арктических участках. По ее словам, участие "Роснефти" в этом проекте внесло серьезный вклад в работу по сохранению флоры и фауны региона. В 2020 году орнитологи работали на островах Седова и Визе в Карском море. В рамках экспедиции проводились наблюдения с вертолетов и беспилотников. Были обследованы восемь колоний белой чайки, установлено 7 GPS-трекеров, позволивших получить уникальные данные о перемещениях птиц. Впервые в истории были получены данные сезонного мониторинга российских колоний белой чайки.Как отмечалось на пресс-конференции, исследования 2020 года проводились в отношении еще трех видов полярных животных – белого медведя, северного оленя и атлантического моржа."Программа сохранения биологического разнообразия на 2020-2023 годы является продолжением предыдущей четырехлетней программы, которая реализовывалась с 2015 по 2019 год. Предыдущая программа охватывала системные наблюдения и изучение двух видов – белого медведя и моржа. Новая программа рассчитана на исследования четырех ключевых видов Арктики, три из которых занесены в Красную книгу РФ и нуждаются в защите", - сообщила начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды "Роснефти" Елена Лебедева.Так, в минувшем году биологи Сибирского федерального университета при поддержке Арктического научного центра "Роснефти" провели масштабную экспедицию на севере Красноярского края по изучению путей миграции и состоянию популяции северного оленя. Для отслеживания путей миграции животных были использованы ошейники с системой спутникового мониторинга ARGOS и встроенными GPS-приемниками. Кроме того, продолжаются исследования белых медведей и атлантического моржа."Для белого медведя сейчас основной угрозой является изменение климата, которое действует по-разному. Белый медведь – хищник, который охотится на границе воды и льда на ластоногих млекопитающих. С каждым годом площадь льда становится все меньше. Белый медведь вынужден уходить на север и оставаться на летний период на островах", - сказал врио директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцева Сергей Найденко. По словам ученого, в исследовании арктических экосистем РФ пока отстает от Канады, США, и тем ценнее новые научные данные, получаемые в ходе экспедиций.Существенным вкладом в науку стал выпуск двух новых научных атласов – "Баренцево море" и "Виды – биологические индикаторы состояния морских научных экосистем". Уникальные издания, над каждым из которых работало около ста ученых, выпущены НК "Роснефть" совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика"."Эти атласы достаточно подробно описывают состояние окружающей среды с точки зрения тех факторов, которые влияют на биологическое разнообразие. Много рассказано про берега с упором на их экологическую чувствительность. Книга "Виды - биологические индикаторы: состояние морских экосистем" построена по принципу видовых описаний тех организмов, которые считаются индикаторами биологического состояния, по состоянию которых можно судить в целом о состоянии экосистемы. Этот перечень был подготовлен Минприроды РФ, и в этой книге мы проанализировали состояние популяций этих видов, в том числе на лицензионных участках компании, и дали достаточно подробные описания состояния акватории", - пояснил начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра "Роснефти" Артем Исаченко.

https://ria.ru/20210406/rosneft-1727053798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, роснефть, экология, новости компаний - экономика