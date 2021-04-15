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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210415/ispaniya-1728368688.html
Эксперты рассказали, когда россияне смогут приехать в Испанию
Эксперты рассказали, когда россияне смогут приехать в Испанию
Россияне смогут вернуться в Испанию в конце лета или начале осени, считают специалисты испанской туриндустрии, а в Барселоне уже включили Россию в число... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:39
2021-04-15T12:12
отели
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
испания
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россияне смогут вернуться в Испанию в конце лета или начале осени, считают специалисты испанской туриндустрии, а в Барселоне уже включили Россию в число ключевых рынков, сообщает АТОР. Как рассказала исполнительный директор Консорциума по туризму Барселоны Мариан Муро, за период пандемии турпоток из России в Барселону, как и в Испанию в целом, снизился более чем на 90 процентов. Но сейчас ситуация улучшается: если в апреле 2020 года Москву и этот испанский город связывал всего один рейс в неделю, то в апреле этого – уже 13.Пока эта перевозка доступна только отдельным категориям граждан, туристические визы в страну россиянам не выдаются.По словам Мариан Муро, Испания готова принимать туристов, но для этого должен быть выполнен ряд условий. Речь идет о вакцинации 70 процентов местного населения, внедрении "зеленых паспортов", а также признании таких документов, выдаваемых третьими странами, улучшении эпидемиологической ситуации.Если все эти условия будут выполнены, россияне действительно смогут вернуться в Испанию в качестве туристов в конце лета или осенью этого года.Сейчас в Барселоне открыто около 40 процентов объектов размещения. Это 121 отель на 28,3 тысячи мест. Большинство этих гостиниц – категории "четыре и пять звезд". Работают и принимают путешественников около 80 процентов культурных объектов, включая оперный театр.Несмотря на неопределенные сроки восстановления международного туризма, в Барселоне уже готовятся к приему иностранцев. Туристическим консорциумом города Turisme de Barcelona запланирована маркетинговая кампания по продвижению города на зарубежных рынках.Планируется сделать упор на качество турпродукта и на его аутентичность. Барселона будет привлекать гостей своей культурой, кулинарией, средиземноморским образом жизни, качеством сервиса и турпродукта. В качестве основных рынков для продвижения в Turisme de Barcelona определили для себя несколько регионов. Ключевыми стали Россия, США, Китай, Юго-Восточная Азия, Северная Европа, Франция.
https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
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отели, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, испания, вакцинация, отдых

Эксперты рассказали, когда россияне смогут приехать в Испанию

11:39 15.04.2021 (обновлено: 12:12 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россияне смогут вернуться в Испанию в конце лета или начале осени, считают специалисты испанской туриндустрии, а в Барселоне уже включили Россию в число ключевых рынков, сообщает АТОР.
Как рассказала исполнительный директор Консорциума по туризму Барселоны Мариан Муро, за период пандемии турпоток из России в Барселону, как и в Испанию в целом, снизился более чем на 90 процентов. Но сейчас ситуация улучшается: если в апреле 2020 года Москву и этот испанский город связывал всего один рейс в неделю, то в апреле этого – уже 13.
Пока эта перевозка доступна только отдельным категориям граждан, туристические визы в страну россиянам не выдаются.
По словам Мариан Муро, Испания готова принимать туристов, но для этого должен быть выполнен ряд условий. Речь идет о вакцинации 70 процентов местного населения, внедрении "зеленых паспортов", а также признании таких документов, выдаваемых третьими странами, улучшении эпидемиологической ситуации.
Если все эти условия будут выполнены, россияне действительно смогут вернуться в Испанию в качестве туристов в конце лета или осенью этого года.
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Сейчас в Барселоне открыто около 40 процентов объектов размещения. Это 121 отель на 28,3 тысячи мест. Большинство этих гостиниц – категории "четыре и пять звезд". Работают и принимают путешественников около 80 процентов культурных объектов, включая оперный театр.
Несмотря на неопределенные сроки восстановления международного туризма, в Барселоне уже готовятся к приему иностранцев. Туристическим консорциумом города Turisme de Barcelona запланирована маркетинговая кампания по продвижению города на зарубежных рынках.
Планируется сделать упор на качество турпродукта и на его аутентичность. Барселона будет привлекать гостей своей культурой, кулинарией, средиземноморским образом жизни, качеством сервиса и турпродукта.
В качестве основных рынков для продвижения в Turisme de Barcelona определили для себя несколько регионов. Ключевыми стали Россия, США, Китай, Юго-Восточная Азия, Северная Европа, Франция.
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