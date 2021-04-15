https://ria.ru/20210415/iran-1728438481.html
Тегеран подтвердил намерение использовать 60-процентный уран для медицины
Тегеран подтвердил намерение использовать 60-процентный уран для медицины
Тегеран намерен использовать 60-процентный уран в медицинских целях, подтвердил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на заседании комиссии по Совместному... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:39
2021-04-15T16:39
2021-04-15T16:39
уран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
аббас аракчи
иран
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Тегеран намерен использовать 60-процентный уран в медицинских целях, подтвердил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на заседании комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).Как сообщило внешнеполитическое ведомство, заседание Совместной комиссии, проходившее в четверг, завершилось, стороны договорились продолжить дискуссию в ходе встреч экспертных групп, результаты дискуссии будут переданы Совместной комиссии уже после."Этот шаг осуществлен в рамках прав Ирана, предусмотренных положениями 26 и 36 СВПД, и нацелен на обеспечение ряда потребностей страны в сфере медицины", - цитирует Аракчи пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.Иран во вторник проинформировал Международное агентство по атомной энергии о намерении обогащать уран до уровня 60%. В Тегеране отмечали, что обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов. Согласно заявлению президента Ирана Хасана Роухани, Тегеран принял решение об увеличении уровня обогащения урана и установке более современных центрифуг в ответ на диверсию на ядерном объекте в Натанзе.
https://ria.ru/20210413/iran-1728154614.html
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уран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, иран, в мире