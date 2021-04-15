https://ria.ru/20210415/instruktory-1728479103.html

В ЛНР заявили о прибытии американских инструкторов в Донбасс

В ЛНР заявили о прибытии американских инструкторов в Донбасс

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов и саперов... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:59

2021-04-15T19:59

2021-04-15T19:59

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

нато

сша

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов и саперов ВС Украины, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий."На полигон 80-й бригады (ВС Украины, - ред.) в районе населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева, - ред.) с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)", - заявил Осадчий.По его словам, в присутствии американских специалистов прошли занятия по минно-взрывному делу и отработка действий снайперских пар."До 20 апреля спланирована работа иностранных инструкторов на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ ", - уточнил Осадчий.

https://ria.ru/20210409/shevron-1727524123.html

луганская народная республика

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, нато, сша, украина, в мире