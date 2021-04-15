https://ria.ru/20210415/instruktory-1728479103.html
В ЛНР заявили о прибытии американских инструкторов в Донбасс
В ЛНР заявили о прибытии американских инструкторов в Донбасс
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов и саперов... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:59
2021-04-15T19:59
2021-04-15T19:59
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
нато
сша
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов и саперов ВС Украины, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий."На полигон 80-й бригады (ВС Украины, - ред.) в районе населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева, - ред.) с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)", - заявил Осадчий.По его словам, в присутствии американских специалистов прошли занятия по минно-взрывному делу и отработка действий снайперских пар."До 20 апреля спланирована работа иностранных инструкторов на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ ", - уточнил Осадчий.
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, нато, сша, украина, в мире