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В ЛНР заявили о прибытии американских инструкторов в Донбасс
В ЛНР заявили о прибытии американских инструкторов в Донбасс
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов и саперов... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:59
2021-04-15T19:59
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
нато
сша
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов и саперов ВС Украины, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий."На полигон 80-й бригады (ВС Украины, - ред.) в районе населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева, - ред.) с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)", - заявил Осадчий.По его словам, в присутствии американских специалистов прошли занятия по минно-взрывному делу и отработка действий снайперских пар."До 20 апреля спланирована работа иностранных инструкторов на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ ", - уточнил Осадчий.
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луганская народная республика
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, нато, сша, украина, в мире

В ЛНР заявили о прибытии американских инструкторов в Донбасс

19:59 15.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка
Следы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов и саперов ВС Украины, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
"На полигон 80-й бригады (ВС Украины, - ред.) в районе населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева, - ред.) с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)", - заявил Осадчий.
По его словам, в присутствии американских специалистов прошли занятия по минно-взрывному делу и отработка действий снайперских пар.
"До 20 апреля спланирована работа иностранных инструкторов на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ ", - уточнил Осадчий.
Военный атташе США Бриттани Стюарт в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 13:18
Военный атташе США появилась в Донбассе с нашивкой "Украина или смерть"
 
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОСШАУкраинаВ мире
 
 
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